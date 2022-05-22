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カブス鈴木は１安打１打点　ダイヤモンドバックス戦

2022年5月22日 09時30分 (5月22日 09時45分更新)
　ダイヤモンドバックス戦の３回、左翼線に適時二塁打を放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　ダイヤモンドバックス戦の３回、左翼線に適時二塁打を放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　▽カブス―ダイヤモンドバックス（２１日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「３番・右翼」でフル出場し、５打数１安打１打点、１得点だった。内容は右飛、左翼線二塁打（打点１）、遊ゴロ、中飛、空振り三振で打率は２割４分６厘。チームはタイブレークの延長十回、６―７で負けた。（共同）

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