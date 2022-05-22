▽カブス―ダイヤモンドバックス（２１日・シカゴ）

カブスの鈴木は「３番・右翼」でフル出場し、５打数１安打１打点、１得点だった。内容は右飛、左翼線二塁打（打点１）、遊ゴロ、中飛、空振り三振で打率は２割４分６厘。チームはタイブレークの延長十回、６―７で負けた。（共同）

