28日放送の読売テレビ大型音楽特番『カミオト-上方音祭-』(前11:55~後5:00 ※関西ローカル)に出演するアーティストたちの歌唱曲が21日、番組公式ツイッターで一挙発表された。

番組スペシャルサポーターを務めるAぇ! group/関西ジャニーズJr.は「友よ」「フラワー」の2曲を披露する。また、昨年同ポジションを務めたなにわ男子は「The Answer」をパフォーマンスすることに決まった。

このほか、ボーイズグループでは、JO1が「With Us」を披露し、INIは「BOMBARDA」をテレビ初披露する。また、BE:FIRSTも「Betrayal Game」をテレビで初めてパフォーマンス。そして、Da-iCEは「Promise」を披露する。

ガールズグループでは、乃木坂46(アンダーメンバー)が「届かなくたって…」「おいでシャンプー」の2曲を披露するほか、NMB48は「てっぺんとったんで!」吉本新喜劇コラボスペシャルver.で楽しませる。また、白間美瑠がソロデビュー曲「Shine Bright」をテレビ初披露する。

上沼恵美子の「大阪ラプソディー」、堀内孝雄の「冬の稲妻」など名曲も織り交ぜ、西川貴教は「鉄血†Gravity」「Get Wild」、倖田來未は「恋のつぼみ」「100のコドク達へ」を歌い、それぞれ地元とのコラボも予定する。ハラミちゃんは「大阪LOVERS」「SPアニメメドレー」「銀河鉄道999」を披露することが決まった。

■『カミオト-上方音祭-』歌唱曲一覧(五十音順、VTR歌唱含む)

・INI「BOMBARDA」※テレビ初披露

・青山テルマ「そばにいるね」

・asmi「PAKU」

・Aぇ! group/関西ジャニーズJr.「友よ」「フラワー」

・NMB48「てっぺんとったんで!」吉本新喜劇コラボスペシャルver.

・大塚愛「星空レコード」※テレビ初披露 「黒毛和牛上塩タン焼680円」

・岡崎体育「なにをやってもあかんわ」

・上沼恵美子「大阪ラプソディー」

・キュウソネコカミ「Welcome to 西宮」

・熊木杏里「誕生日」

・香西かおり「恋街しぐれ」

・倖田來未「恋のつぼみ」※地元とコラボ 「100のコドク達へ」

・コブクロ「Days」※新曲・テレビ初パフォーマンス

・SHE'S「Dance With Me」

・JO1「With Us」

・ZILLION「やめとこっか」

・白間美瑠「Shine Bright」※デビュー曲・テレビ初披露

・SCANDAL「愛にならなかったのさ」

・Da-iCE「Promise」

・なにわ男子「The Answer」

・西川貴教「鉄血†Gravity」※地元とコラボ 「Get Wild」※アニメ主題歌カバー歌唱

・Novelbright「愛とか恋とか」

・乃木坂46(アンダーメンバー)「届かなくたって…」「おいでシャンプー」

・ハラミちゃん「大阪LOVER」「SPアニメメドレー」「銀河鉄道999」

・BE:FIRST「Betrayal Game」※テレビ初披露

・BiSH「ごめんね」

・ファーストサマーウイカ「Open the Door」

・FANTASTICS from EXILE TRIBE「サンタモニカ・ロリポップ」

・flumpool「君に届け」

・堀内孝雄「冬の稲妻」

