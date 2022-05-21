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【中日】田島慎二が球団単独2位の通算420試合登板 マツダ連投で記録更新

2022年5月21日 16時22分

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スタンドの声援に応える田島

スタンドの声援に応える田島

◇21日　広島―中日（マツダ）
　中日の田島慎二投手が今季15試合目の登板で、球団単独2位となる通算420試合登板となった。
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　20日の同戦で落合英二ヘッド兼投手コーチが持つ、球団2位の419試合登板に並んでいた田島は「変わらず1試合1試合頑張ります」とコメント。2連投で記録更新となった。球団記録はNPB記録でもある岩瀬仁紀さんの1002試合登板。
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