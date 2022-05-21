◇２１日 ウエスタン・リーグ 中日―ソフトバンク（ナゴヤ）

新型コロナウイルス陽性から実戦復帰した中日の鵜飼航丞外野手が「６番・指名」でスタメン出場し、３安打２打点と大暴れの活躍を見せた。復帰後初打席の１回に２死二、三塁から２点適時打を放つと、７、９回にも左前打で猛打賞と活躍した。

同じく復帰後初スタメンとなった石川昂弥内野手は「５番・三塁」で出場。打席では４打数無安打に終わったが、三塁守備では３度の守備機会を無難にこなした。