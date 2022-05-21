【中日スタメン】阿部寿樹が3試合ぶり中軸の「5番・二塁」根尾昂は2試合連続ベンチスタート
2022年5月21日 13時39分
◇２１日 広島―中日（マツダ）
両チームの先発メンバーが発表され、野手は２試合連続で同じ顔ぶれで打順を変更。前日に２ランと適時打で計３打点の阿部寿樹内野手が「５番・二塁」で３試合ぶりに中軸に座る。根尾昂外野手は２試合連続ベンチスタートとなった。
先発マウンドに上がる岡野祐一郎投手は、前回登板の１１日ヤクルト戦（神宮）で５イニングを無安打無失点と好投し、今季初勝利。広島の先発・森下と投げ合い、連勝を狙う。
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・三・高橋周
７番・捕・木下
８番・遊・三ツ俣
９番・投・岡野
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・三・高橋周
７番・捕・木下
８番・遊・三ツ俣
９番・投・岡野
【広島】
１番・中・野間
２番・二・菊池涼
３番・左・西川
４番・一・マクブルーム
５番・三・坂倉
６番・遊・小園
７番・捕・磯村
８番・右・中村健
９番・投・森下
１番・中・野間
２番・二・菊池涼
３番・左・西川
４番・一・マクブルーム
５番・三・坂倉
６番・遊・小園
７番・捕・磯村
８番・右・中村健
９番・投・森下
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