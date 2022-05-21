20日の広島戦で本塁打を放った阿部

◇２１日 広島―中日（マツダ）

両チームの先発メンバーが発表され、野手は２試合連続で同じ顔ぶれで打順を変更。前日に２ランと適時打で計３打点の阿部寿樹内野手が「５番・二塁」で３試合ぶりに中軸に座る。根尾昂外野手は２試合連続ベンチスタートとなった。

先発マウンドに上がる岡野祐一郎投手は、前回登板の１１日ヤクルト戦（神宮）で５イニングを無安打無失点と好投し、今季初勝利。広島の先発・森下と投げ合い、連勝を狙う。

【中日】

１番・中・大島

２番・右・岡林

３番・左・Ａ・マルティネス

４番・一・ビシエド

５番・二・阿部

６番・三・高橋周

７番・捕・木下

８番・遊・三ツ俣

９番・投・岡野

【広島】

１番・中・野間

２番・二・菊池涼

３番・左・西川

４番・一・マクブルーム

５番・三・坂倉

６番・遊・小園

７番・捕・磯村

８番・右・中村健

９番・投・森下