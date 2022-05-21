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【中日スタメン】阿部寿樹が3試合ぶり中軸の「5番・二塁」根尾昂は2試合連続ベンチスタート

2022年5月21日 13時39分

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20日の広島戦で本塁打を放った阿部

20日の広島戦で本塁打を放った阿部

◇２１日　広島―中日（マツダ）
　両チームの先発メンバーが発表され、野手は２試合連続で同じ顔ぶれで打順を変更。前日に２ランと適時打で計３打点の阿部寿樹内野手が「５番・二塁」で３試合ぶりに中軸に座る。根尾昂外野手は２試合連続ベンチスタートとなった。
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　先発マウンドに上がる岡野祐一郎投手は、前回登板の１１日ヤクルト戦（神宮）で５イニングを無安打無失点と好投し、今季初勝利。広島の先発・森下と投げ合い、連勝を狙う。
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・三・高橋周
７番・捕・木下
８番・遊・三ツ俣
９番・投・岡野
【広島】
１番・中・野間
２番・二・菊池涼
３番・左・西川
４番・一・マクブルーム
５番・三・坂倉
６番・遊・小園
７番・捕・磯村
８番・右・中村健
９番・投・森下
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