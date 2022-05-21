【中日2軍】鵜飼航丞が復帰1打席目で2点適時打！ソフトバンク・中道の変化球をとらえ左前打
2022年5月21日 13時05分
◇２１日 ウエスタン・リーグ 中日―ソフトバンク（ナゴヤ）
新型コロナウイルス陽性から実戦復帰し、「６番・指名」でスタメン出場した中日・鵜飼航丞外野手が１回に２点適時打を放った。
復帰後初打席でさっそく結果を出した。１回に１点を先制した後、２死二、三塁で打席が回ると、ソフトバンク・中道の２球目の１２４キロ変化球をとらえた。打球は左前に落ちる適時打となり２点を追加した。「５番・三塁」で復帰後初スタメンとなった石川昂は１打席目は空振り三振に倒れた。
【あわせて読みたい】
【中日スタメン】阿部寿樹が3試合ぶり中軸の「5番・二塁」根尾昂は2試合連続ベンチスタート
【中日】前夜1イニング5失点の佐藤優が抹消 谷元が1軍登録
【中日2軍】石川昂弥が「5番・三塁」鵜飼航丞「6番・指名打者」でともに復帰後初スタメン
【中日スタメン】阿部寿樹が3試合ぶり中軸の「5番・二塁」根尾昂は2試合連続ベンチスタート
【中日】前夜1イニング5失点の佐藤優が抹消 谷元が1軍登録
【中日2軍】石川昂弥が「5番・三塁」鵜飼航丞「6番・指名打者」でともに復帰後初スタメン
おすすめ情報