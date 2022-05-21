◇２１日 ウエスタン・リーグ 中日―ソフトバンク（ナゴヤ）

新型コロナウイルス陽性から実戦復帰し、「６番・指名」でスタメン出場した中日・鵜飼航丞外野手が１回に２点適時打を放った。

復帰後初打席でさっそく結果を出した。１回に１点を先制した後、２死二、三塁で打席が回ると、ソフトバンク・中道の２球目の１２４キロ変化球をとらえた。打球は左前に落ちる適時打となり２点を追加した。「５番・三塁」で復帰後初スタメンとなった石川昂は１打席目は空振り三振に倒れた。