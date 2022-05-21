【中日2軍】石川昂弥が「5番・三塁」鵜飼航丞「6番・指名打者」でともに復帰後初スタメン
2022年5月21日 12時23分
◇２１日 ウエスタン・リーグ 中日―ソフトバンク（ナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。
新型コロナウイルス陽性から復帰した中日・石川昂弥内野手が「５番・三塁」、鵜飼航丞外野手が「６番・指名」でともに復帰後初スタメン出場。石川昂は２０日の同戦で９回に代打出場していた。鵜飼は実戦復帰で即スタメン。
【中日】
１番・中・三好
２番・左・伊藤
３番・右・渡辺
４番・一・福田
５番・三・石川昂
６番・指・鵜飼
７番・遊・堂上
８番・捕・桂
９番・二・星野
投手・岡田
１番・中・三好
２番・左・伊藤
３番・右・渡辺
４番・一・福田
５番・三・石川昂
６番・指・鵜飼
７番・遊・堂上
８番・捕・桂
９番・二・星野
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