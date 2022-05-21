本文へ移動

【中日2軍】石川昂弥が「5番・三塁」鵜飼航丞「6番・指名打者」でともに復帰後初スタメン

2022年5月21日 12時23分

このエントリーをはてなブックマークに追加
打撃練習の合間に明るい表情を見せる鵜飼

打撃練習の合間に明るい表情を見せる鵜飼

◇２１日　ウエスタン・リーグ　中日―ソフトバンク（ナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表された。
【動画】ナゴヤ球場の“看板”売り子りんりんさんに１日密着">
　新型コロナウイルス陽性から復帰した中日・石川昂弥内野手が「５番・三塁」、鵜飼航丞外野手が「６番・指名」でともに復帰後初スタメン出場。石川昂は２０日の同戦で９回に代打出場していた。鵜飼は実戦復帰で即スタメン。
【中日】
１番・中・三好
２番・左・伊藤
３番・右・渡辺
４番・一・福田
５番・三・石川昂
６番・指・鵜飼
７番・遊・堂上
８番・捕・桂
９番・二・星野
投手・岡田
【あわせて読みたい】
【中日】自主隔離の平田良介が練習に合流　一日でも早い復帰を目指す
【中日】大野雄マツダの呪い解けず…いきなり満塁被弾12戦連続勝てず
【中日】木下拓哉 復帰即3号2ランも笑みなし…正捕手として11失点、連敗止められず

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ