ポリゴン・ピクチュアズ、Netflix『ラブ、デス&ロボット』日本から初参加
2022年5月21日 10時00分 (5月21日 11時05分更新)
今月20日よりNetflixにて独占配信がスタートした、短編アニメシリーズ『ラブ、デス＆ロボット』シーズン3（全9エピソード）のアニメーション制作に、日本のスタジオでは初となるポリゴン・ピクチュアズが参加している。
同シリーズは、映画『セブン』（1995年）、『ソーシャル・ネットワーク』（2010年）などを手がける映画監督のデヴィッド・フィンチャーと、『デッドプール』（16年）、『ターミネーター：ニュー・フェイト』（19年）のティム・ミラー（映画監督／プロデューサー）が製作総指揮をとり、アニメーション制作会社ブラー・スタジオ（本社：アメリカ カリフォルニア州、設立者：ティム・ミラー）がプロデュースを手がけている。19年のシーズン1の公開以来、エミー賞に通算12部門ノミネート、アニメーション賞短編アニメーション部門を含む11部門での受賞という高い評価を得ている。
シーズン3には、ポリゴン・ピクチュアズがアニメーション制作を務めた『The Very Pulse of the Machine』のほかに、シーズン1で人気を博した『ロボット・トリオ』の続編『Three Robots: Exit Strategies』や、デヴィッド・フィンチャーのアニメーション監督初作品『Bad Travelling』など、9話の短編作品が収録されている。
『The Very Pulse of the Machine』は、SF作家マイクル・スワンウィックのヒューゴー賞受賞作「死者の声」（1998年）を原作とする作品。『シドニアの騎士』（2014年）や『パシフィック・リム：暗黒の大陸』（21年）、『トランスフォーマー：ウォー・フォー・サイバトロン・トリロジー』（20～21年）など、多くのSF作品の実績を持つポリゴン・ピクチュアズが、アニメーション制作に加え、アートディレクション、キャラクターデザインにも参加した。
■『ラブ、デス&ロボット』シーズン3収録作品
『Three Robots: Exit Strategies』
監督：パトリック・オズボーン
脚本：ジョン・スコルジー
制作スタジオ：ブラー・スタジオ
監督：パトリック・オズボーン
脚本：ジョン・スコルジー
制作スタジオ：ブラー・スタジオ
『Bad Travelling』
監督：デヴィッド・フィンチャー
脚本：アンドリュー・ケヴィン・ウォーカー（原作：ニール・アッシャー）
制作スタジオ：ブラー・スタジオ
監督：デヴィッド・フィンチャー
脚本：アンドリュー・ケヴィン・ウォーカー（原作：ニール・アッシャー）
制作スタジオ：ブラー・スタジオ
『The Very Pulse Of The Machine』
監督：エミリー・ディーン
脚本：フィリップ・ヘラット（原作：マイクル・スワンウィック）
制作スタジオ：ポリゴン・ピクチュアズ
監督：エミリー・ディーン
脚本：フィリップ・ヘラット（原作：マイクル・スワンウィック）
制作スタジオ：ポリゴン・ピクチュアズ
『Night of the Mini Dead』
監督・脚本：ロバート・ビシ、アンディ・ライオン（原作：ジェフ・ファウラー＆ティム・ミラー）
制作スタジオ：BUCK
監督・脚本：ロバート・ビシ、アンディ・ライオン（原作：ジェフ・ファウラー＆ティム・ミラー）
制作スタジオ：BUCK
『Kill Team Kill』
監督：ジェニファー・ユー・ネルソン
脚本：フィリップ・ヘラット（原作：ジャスティン・コーツ）
制作スタジオ：Titmouse、Inc.
監督：ジェニファー・ユー・ネルソン
脚本：フィリップ・ヘラット（原作：ジャスティン・コーツ）
制作スタジオ：Titmouse、Inc.
『Swarm』
監督・脚本：ティム・ミラー（原作：ブルース・スターリング）
制作スタジオ：ブラー・スタジオ
監督・脚本：ティム・ミラー（原作：ブルース・スターリング）
制作スタジオ：ブラー・スタジオ
『Mason’s Rats』
監督：カルロス・スティーブンス
脚本：ジョー・アバークロンビー（原作：ニール・アシャー）
制作スタジオ：Axis Studios
監督：カルロス・スティーブンス
脚本：ジョー・アバークロンビー（原作：ニール・アシャー）
制作スタジオ：Axis Studios
『In Vaulted Halls Entombed』
監督：ジェローム・チェン
脚本：フィリップ・ヘラット（原作：アラン・バクスター）
制作スタジオ：ソニー・ピクチャーズ・イメージワークス
監督：ジェローム・チェン
脚本：フィリップ・ヘラット（原作：アラン・バクスター）
制作スタジオ：ソニー・ピクチャーズ・イメージワークス
『Jibaro』
監督・脚本：アルベルト・ミエルゴ
制作スタジオ：Pinkman.tv
監督・脚本：アルベルト・ミエルゴ
制作スタジオ：Pinkman.tv
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