『The Very Pulse Of The Machine』=短編アニメシリーズ『ラブ、デス&ロボット』 シーズン3、Netflixにて独占配信中

今月20日よりNetflixにて独占配信がスタートした、短編アニメシリーズ『ラブ、デス&ロボット』シーズン3(全9エピソード)のアニメーション制作に、日本のスタジオでは初となるポリゴン・ピクチュアズが参加している。

同シリーズは、映画『セブン』(1995年)、『ソーシャル・ネットワーク』(2010年)などを手がける映画監督のデヴィッド・フィンチャーと、『デッドプール』(16年)、『ターミネーター:ニュー・フェイト』(19年)のティム・ミラー(映画監督/プロデューサー)が製作総指揮をとり、アニメーション制作会社ブラー・スタジオ(本社:アメリカ カリフォルニア州、設立者:ティム・ミラー)がプロデュースを手がけている。19年のシーズン1の公開以来、エミー賞に通算12部門ノミネート、アニメーション賞短編アニメーション部門を含む11部門での受賞という高い評価を得ている。

シーズン3には、ポリゴン・ピクチュアズがアニメーション制作を務めた『The Very Pulse of the Machine』のほかに、シーズン1で人気を博した『ロボット・トリオ』の続編『Three Robots: Exit Strategies』や、デヴィッド・フィンチャーのアニメーション監督初作品『Bad Travelling』など、9話の短編作品が収録されている。

『The Very Pulse of the Machine』は、SF作家マイクル・スワンウィックのヒューゴー賞受賞作「死者の声」(1998年)を原作とする作品。『シドニアの騎士』(2014年)や『パシフィック・リム:暗黒の大陸』(21年)、『トランスフォーマー:ウォー・フォー・サイバトロン・トリロジー』(20~21年)など、多くのSF作品の実績を持つポリゴン・ピクチュアズが、アニメーション制作に加え、アートディレクション、キャラクターデザインにも参加した。

■『ラブ、デス&ロボット』シーズン3収録作品

『Three Robots: Exit Strategies』

監督:パトリック・オズボーン

脚本:ジョン・スコルジー

制作スタジオ:ブラー・スタジオ

『Bad Travelling』

監督:デヴィッド・フィンチャー

脚本:アンドリュー・ケヴィン・ウォーカー(原作:ニール・アッシャー)

制作スタジオ:ブラー・スタジオ

『The Very Pulse Of The Machine』

監督:エミリー・ディーン

脚本:フィリップ・ヘラット(原作:マイクル・スワンウィック)

制作スタジオ:ポリゴン・ピクチュアズ

『Night of the Mini Dead』

監督・脚本:ロバート・ビシ、アンディ・ライオン(原作:ジェフ・ファウラー&ティム・ミラー)

制作スタジオ:BUCK

『Kill Team Kill』

監督:ジェニファー・ユー・ネルソン

脚本:フィリップ・ヘラット(原作:ジャスティン・コーツ)

制作スタジオ:Titmouse、Inc.

『Swarm』

監督・脚本:ティム・ミラー(原作:ブルース・スターリング)

制作スタジオ:ブラー・スタジオ

『Mason’s Rats』

監督:カルロス・スティーブンス

脚本:ジョー・アバークロンビー(原作:ニール・アシャー)

制作スタジオ:Axis Studios

『In Vaulted Halls Entombed』

監督:ジェローム・チェン

脚本:フィリップ・ヘラット(原作:アラン・バクスター)

制作スタジオ:ソニー・ピクチャーズ・イメージワークス

『Jibaro』

監督・脚本:アルベルト・ミエルゴ

制作スタジオ:Pinkman.tv

