米津玄師、YouTubeチャンネルで特別WEBラジオ 「M八七」を語る
2022年5月20日 21時30分 (5月20日 23時05分更新)
シンガー・ソングライターの米津玄師が、映画『シン・ウルトラマン』主題歌「M八七」について語る、特別WEBラジオ「米津玄師 M八七 Radio」を、自身のYouTube公式チャンネルで公開した。
WEBラジオでは、「M八七」の制作経緯や、成田亨氏への思い、ウルトラマンの魅力、鷺巣詩郎氏の映画サウンドトラックに乗せて、深く掘り下げて語る必聴の内容に。
さらに、PlayStation（R）CM曲として書き下ろした「POP SONG」については、変身するというアイデアやキャラクターデザインを手がけたCMや楽曲の制作経緯、そして、ゲームに対する思いを語ったほか、新曲「ETA」、約2年半ぶりに開催されるライブツアー、これからどこへ向かうのか、というテーマにわたってトークを繰り広げた。
米津玄師、2年半ぶりリアルライブのアリーナツアー開催 9月から全国5会場10公演
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