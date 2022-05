クリスティアーノ・ロナウド (C)ORICON NewS inc.

サッカー・ポルトガル代表FWで英マンチェスターUに所属するクリスティアーノ・ロナウドが、20日までに自身のインスタグラムを更新。息子との“筋肉ムキムキ”2ショットを公開し、反響を呼んでいる。

ロナウドは「Recovery time with my boy(息子と一緒にリカバリータイム)」とつづり、パンツだけになった2ショットを披露。ロナウドはもちろん、息子の上半身もムキムキで、ファンも驚きの様子。

この投稿には「the future ROLANDO(未来のロナウド)」、「The bright star of the future and the best player ever to come together(未来の輝かしいスターとこれまでのベストプレイヤーが一緒)」などと称賛の声が集まっている。

