スターダスト☆レビューの40周年イヤーを記念したスペシャルライブが、27日午後10時から『The Coversプレゼンツ!スターダスト☆レビューLIVE』としてNHK BSプレミアムで放送される。東京・渋谷NHKのスタジオからお届けする、90分ノーカット&ノンストップのライブとなる。

生粋のライブバンドとして全国ツアーを展開し、これまでのライブ公演総数は2500回を超える。そんな彼らのライブさながらに、スタジオにはファンを迎え、ライブからトークまで臨場感たっぷりにお届けする。

坂本九や笠置シズ子の“昭和の名曲”から、小田和正、Le Couple、サディスティック・ミカ・バンドなどのヒットナンバー、さらに、ビートルズなどの洋楽カバーも交え、名曲カバーをたっぷりお送りする。そして、多くのアーティストに歌い継がれるスタレビのオリジナル曲「木蘭の涙」は、リリース当時のバンドバージョンで。「夢伝説」や「今夜だけきっと」、さらに80年代~2000年代の彼らの歴史を彩る名曲までが並ぶ。

彼らならではのコーラスアレンジを生かしたカバーから、ライブ感溢れるパフォーマンスまで、ライブに行ったかのような高揚感が得られる、スペシャルステージ。曲間では、こちらもスタレビならではな楽曲にまつわる思いやメンバートークなど、根本要お得意の爆笑トークも満載だ。



【セットリスト】

M1. AMAZING GRACE

M2. 夢伝説(スターダスト☆レビュー/1984)詞:林紀勝、根本要 曲:根本要

M3. ラブ・ストーリーは突然に(小田和正/1991)詞・曲:小田和正

M4. ひだまりの詩(Le Couple/1997)詞:水野幸代 曲:日向敏文

M5. 今夜だけきっと(スターダスト☆レビュー/1986)詞:根本要、手島昭 曲:根本要

M6. 木蘭の涙(スターダスト☆レビュー/1993)詞:山田ひろし 曲:柿沼清史

M7. IN MY LIFE(THE BEATLES/1965)詞・曲:John Lennon & Paul McCartney

M8. マシュ・ケ・ナダ(SERGIO MENDES & BRASIL'66/1966)詞・曲:Jorge Ben & JorgeM9. Lima Mcnezes

M10. 上を向いて歩こう(坂本九/1961)詞:永六輔 曲:中村八大

M11. 東京ブギウギ(笠置シヅ子/1948)詞:鈴木勝 曲:服部良一

M12. トワイライト・アヴェニュー(スターダスト☆レビュー/1983)詞:竜真知子 曲:根本要

M13. タイムマシンにおねがい(サディスティック・ミカ・バンド/1974)詞:松山猛 曲:加藤和彦

M14. Northern Lights-輝く君に-(スターダスト☆レビュー/1989)詞:高橋研 曲:根本要

M15. 還暦少年(スターダスト☆レビュー/2018)詞:根本要、林“VOH”紀勝 曲:根本要

M16. Find My Way(スターダスト☆レビュー/2004)詞:根本要、野衣美幸 曲:根本要

