サッカー日本代表DF伊藤洋輝を初招集 FW大迫勇也は外れる 6月の親善4試合のメンバー28人を発表
2022年5月20日 15時44分
日本サッカー協会は２０日、６月の国際親善試合４試合に臨む日本代表メンバー２８人を発表し、今季ドイツ１部で活躍したＤＦ伊藤洋輝（２３）＝シュツットガルト＝が初めて選ばれた。ＭＦ堂安律（２３）＝ＰＳＶ、ＭＦ鎌田大地（２５）＝フランクフルト、ＤＦ菅原由勢（２１）＝ＡＺ＝らが復帰した一方、主軸ＦＷ大迫勇也（３２）＝神戸＝はコンディション不良で選外となった。
日本代表はキリンチャレンジカップで２日にパラグアイ代表（札幌ドーム）、６日にブラジル代表（国立競技場）と対戦。キリンカップでは１０日にガーナ代表（ノエビアスタジアム神戸）、１４日にチリ代表かチュニジア代表（吹田スタジアム）と激突する。
メンバーは次の通り。
▽ＧＫ
川島永嗣（３９）＝ストラスブール
権田修一（３３）＝清水
シュミット・ダニエル（３０）＝シントトロイデン
大迫敬介（２２）＝広島
川島永嗣（３９）＝ストラスブール
権田修一（３３）＝清水
シュミット・ダニエル（３０）＝シントトロイデン
大迫敬介（２２）＝広島
▽ＤＦ
長友佑都（３５）＝ＦＣ東京
吉田麻也（３３）＝サンプドリア
谷口彰悟（３０）＝川崎Ｆ
山根視来（２８）＝川崎
板倉滉（２５）＝シャルケ
中山雄太（２５）＝ズウォレ
冨安健洋（２３）＝アーセナル
伊藤洋輝（２３）＝シュツットガルト
菅原由勢（２１）＝ＡＺ
長友佑都（３５）＝ＦＣ東京
吉田麻也（３３）＝サンプドリア
谷口彰悟（３０）＝川崎Ｆ
山根視来（２８）＝川崎
板倉滉（２５）＝シャルケ
中山雄太（２５）＝ズウォレ
冨安健洋（２３）＝アーセナル
伊藤洋輝（２３）＝シュツットガルト
菅原由勢（２１）＝ＡＺ
▽ＭＦ・ＦＷ
原口元気（３１）＝ウニオン・ベルリン
柴崎岳（２９）＝レガネス
遠藤航（２９）＝シュツットガルト
伊東純也（２９）＝ゲンク
浅野拓磨（２７）＝ボーフム
南野拓実（２７）＝リバプール
古橋亨梧（２７）＝セルティック
守田英正（２７）＝サンタクララ
鎌田大地（２５）＝フランクフルト
三笘薫（２５）＝サンジロワーズ
前田大然（２４）＝セルティック
堂安律（２３）＝ＰＳＶ
上田綺世（２３）＝鹿島
田中碧（２３）＝デュッセルドルフ
久保建英（２０）＝マジョルカ
原口元気（３１）＝ウニオン・ベルリン
柴崎岳（２９）＝レガネス
遠藤航（２９）＝シュツットガルト
伊東純也（２９）＝ゲンク
浅野拓磨（２７）＝ボーフム
南野拓実（２７）＝リバプール
古橋亨梧（２７）＝セルティック
守田英正（２７）＝サンタクララ
鎌田大地（２５）＝フランクフルト
三笘薫（２５）＝サンジロワーズ
前田大然（２４）＝セルティック
堂安律（２３）＝ＰＳＶ
上田綺世（２３）＝鹿島
田中碧（２３）＝デュッセルドルフ
久保建英（２０）＝マジョルカ
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