伊藤洋輝

日本サッカー協会は２０日、６月の国際親善試合４試合に臨む日本代表メンバー２８人を発表し、今季ドイツ１部で活躍したＤＦ伊藤洋輝（２３）＝シュツットガルト＝が初めて選ばれた。ＭＦ堂安律（２３）＝ＰＳＶ、ＭＦ鎌田大地（２５）＝フランクフルト、ＤＦ菅原由勢（２１）＝ＡＺ＝らが復帰した一方、主軸ＦＷ大迫勇也（３２）＝神戸＝はコンディション不良で選外となった。

日本代表はキリンチャレンジカップで２日にパラグアイ代表（札幌ドーム）、６日にブラジル代表（国立競技場）と対戦。キリンカップでは１０日にガーナ代表（ノエビアスタジアム神戸）、１４日にチリ代表かチュニジア代表（吹田スタジアム）と激突する。

メンバーは次の通り。

▽ＧＫ

川島永嗣（３９）＝ストラスブール

権田修一（３３）＝清水

シュミット・ダニエル（３０）＝シントトロイデン

大迫敬介（２２）＝広島

▽ＤＦ

長友佑都（３５）＝ＦＣ東京

吉田麻也（３３）＝サンプドリア

谷口彰悟（３０）＝川崎Ｆ

山根視来（２８）＝川崎

板倉滉（２５）＝シャルケ

中山雄太（２５）＝ズウォレ

冨安健洋（２３）＝アーセナル

伊藤洋輝（２３）＝シュツットガルト

菅原由勢（２１）＝ＡＺ

▽ＭＦ・ＦＷ

原口元気（３１）＝ウニオン・ベルリン

柴崎岳（２９）＝レガネス

遠藤航（２９）＝シュツットガルト

伊東純也（２９）＝ゲンク

浅野拓磨（２７）＝ボーフム

南野拓実（２７）＝リバプール

古橋亨梧（２７）＝セルティック

守田英正（２７）＝サンタクララ

鎌田大地（２５）＝フランクフルト

三笘薫（２５）＝サンジロワーズ

前田大然（２４）＝セルティック

堂安律（２３）＝ＰＳＶ

上田綺世（２３）＝鹿島

田中碧（２３）＝デュッセルドルフ

久保建英（２０）＝マジョルカ