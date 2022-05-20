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サッカー日本代表DF伊藤洋輝を初招集 FW大迫勇也は外れる 6月の親善4試合のメンバー28人を発表

2022年5月20日 15時44分

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伊藤洋輝

伊藤洋輝

　日本サッカー協会は２０日、６月の国際親善試合４試合に臨む日本代表メンバー２８人を発表し、今季ドイツ１部で活躍したＤＦ伊藤洋輝（２３）＝シュツットガルト＝が初めて選ばれた。ＭＦ堂安律（２３）＝ＰＳＶ、ＭＦ鎌田大地（２５）＝フランクフルト、ＤＦ菅原由勢（２１）＝ＡＺ＝らが復帰した一方、主軸ＦＷ大迫勇也（３２）＝神戸＝はコンディション不良で選外となった。
　日本代表はキリンチャレンジカップで２日にパラグアイ代表（札幌ドーム）、６日にブラジル代表（国立競技場）と対戦。キリンカップでは１０日にガーナ代表（ノエビアスタジアム神戸）、１４日にチリ代表かチュニジア代表（吹田スタジアム）と激突する。
　メンバーは次の通り。
　▽ＧＫ
　川島永嗣（３９）＝ストラスブール
　権田修一（３３）＝清水
　シュミット・ダニエル（３０）＝シントトロイデン
　大迫敬介（２２）＝広島
　▽ＤＦ
　長友佑都（３５）＝ＦＣ東京
　吉田麻也（３３）＝サンプドリア
　谷口彰悟（３０）＝川崎Ｆ
　山根視来（２８）＝川崎
　板倉滉（２５）＝シャルケ
　中山雄太（２５）＝ズウォレ
　冨安健洋（２３）＝アーセナル
　伊藤洋輝（２３）＝シュツットガルト
　菅原由勢（２１）＝ＡＺ
　▽ＭＦ・ＦＷ
　原口元気（３１）＝ウニオン・ベルリン
　柴崎岳（２９）＝レガネス
　遠藤航（２９）＝シュツットガルト
　伊東純也（２９）＝ゲンク
　浅野拓磨（２７）＝ボーフム
　南野拓実（２７）＝リバプール
　古橋亨梧（２７）＝セルティック
　守田英正（２７）＝サンタクララ
　鎌田大地（２５）＝フランクフルト
　三笘薫（２５）＝サンジロワーズ
　前田大然（２４）＝セルティック
　堂安律（２３）＝ＰＳＶ
　上田綺世（２３）＝鹿島
　田中碧（２３）＝デュッセルドルフ
　久保建英（２０）＝マジョルカ
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