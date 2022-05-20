天心VS武尊『THE MATCH』ABEMAのPPV価格が決定 （C）Abema TV inc.

格闘家の那須川天心と武尊が対戦するビッグイベント『THE MATCH 2022』（6月19日・東京ドーム）を全試合生中継するABEMAのPPVの詳細が発表された。

同大会では天心VS武尊の“世紀の一戦”のほか、RISEとK-1の全面対抗戦や、各団体から格闘ファン注目の選手たちが集い、この日限りのドリームマッチが繰り広げられる。

大会まで残り1ヶ月となり、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」の詳細が発表。早々に完売し大きな話題となった、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売する。

応援チケットでは、“300万シートアングル”での視聴だけでなく、それぞれのファンに向けたスペシャル特典を追加。大会前にファンと選手がつながる生中継の実施や、直前スパーリングの独占公開、大会前日の計量に密着したコンテンツの生配信など、大会前の特別企画ほか、全試合のセコンド目線のアングルを見ることができる“セコンドカメラ”や、決戦に向かう両選手の様子をおさえた“試合当日控室カメラ”、試合直後の交流会の独占生中継など、大会当日の特別企画も予定している。

なお、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」に登録すると、どのチケットも20％割り引きで購入できる。

■『THE MATCH 2022』対戦カード（メインカード以外は体重順）

那須川天心 対 武尊

風音 対 黒田斗真

鈴木真彦 対 金子晃大

志朗 対 玖村将史

江幡睦 対 璃明武

笠原友希 対 中島千博

YA-MAN 対 芦澤竜誠

中村寛 対 レオナ・ペタス

白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック

原口健飛 対 山崎秀晃

海人 対 野杁正明

“ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海

内田雄大 対 マハムード・サッタリ

関連キーワード その他