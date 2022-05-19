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愛知で２４０６人感染

2022年5月19日 15時40分 (5月19日 15時41分更新)
　愛知県は１９日、新たに２４０６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。名古屋市は８２０人だった。

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