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新型コロナウイルスの感染動向について、県は十八日の県議会厚生・産業常任委で、大型連休明けに一時的な増...
5月19日
【福井】新規感染者数が前週下回るも高止まりは継続
県は十八日、県内で新たに三百三十一人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。一日の新規感染者が三百...
【長野】１１日ぶり新規感染５００人超え 長野市のイベントで集団感染
県と長野、松本両市が十八日に発表した新型コロナウイルスの新規感染者は十歳未満から九十歳以上の男女五百...
【三重】７日ぶり感染者５００人超 県「いろいろな所で発生」
県内では十八日、新たに五百六十八人の新型コロナウイルス感染が判明した。五百人を超えたのは十一日以来、...
【岐阜】新規感染者数の高止まり続く 前週比０．９７倍
県と岐阜市は十八日、新型コロナウイルスの新規感染者六百十六人を発表した。十五〜十八日の四日間の新規感...
三重で新たに５６８人感染
三重県は１８日、新たに５６８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。前週の同じ曜日と比べて１２人...
5月18日