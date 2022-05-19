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ポンプ増設で用水確保急ぐ 愛知・豊田の大規模漏水
愛知県豊田市の取水施設「明治用水頭首工」の大規模漏水で、東海農政局は１９日、矢作川から取水する仮設ポ...
5月19日
高野山の高校に陸上部誕生 高地トレで全国駅伝目指す
世界遺産の高野山（和歌山県高野町）にある高野山高校が駅伝部の発足を見据え、陸上部を創設した。標高８０...
４回目接種、事前申請などに注意 自治体ごとに方法異なる
新型コロナウイルスワクチンの４回目接種が今月末に始まる。対象は６０歳以上と、１８～５９歳で持病などに...
「旦過市場、早く復興を」 がれき撤去、寄付呼びかけ
北九州市小倉北区の旦過市場で４２店舗、１９２４平方メートルを焼いた火災から１９日で１カ月となった。数...
責任を否定、土地の前・現所有者 熱海土石流・地裁支部初弁論
静岡県熱海市伊豆山で昨年七月に発生した土石流災害で、犠牲者の遺族ら八十四人が土石流の起点となった土地...
市役所敷地で無許可出陣式 春日井市長選「故意ではない」
愛知県春日井市長選（二十二日投開票）に立候補した元市議の長谷川達也氏（５１）の陣営が、告示日の十五日...