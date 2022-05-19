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酒井博さん死去　元愛知県刈谷市議長

2022年5月19日 05時05分 (5月19日 05時06分更新)
　（さかい・ひろし＝酒井庸行参院議員の父、元愛知県刈谷市議長）１６日、老衰のため死去、９９歳。刈谷市出身。自宅は刈谷市一ツ木町。通夜は２０日午後６時、葬儀・告別式は２１日正午、刈谷市青山町２の１５４の１、青山斎園で。２０日午後４〜５時と２１日午前１０〜１１時に式前焼香の時間を設ける。喪主は長男庸行（やすゆき）さん。供花、供物は辞退する。

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