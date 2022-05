NCT 127のユウタがパーソナリティーを務める冠ラジオの公式ブック『YUTA at Home OFFICIAL BOOK vol.1』通常版表紙

多国籍ダンス&ボーカルグループNCT 127の日本人メンバー・ユウタがパーソナリティーを務める初の冠ラジオで、interfm『NCT 127 ユウタのYUTA at Home』(毎週木曜 後9:00)の1周年を記念した公式ブック『YUTA at Home OFFICIAL BOOK vol.1』が、7月1日に発売されることが決定した。

インスタグラムのフォロワー数で日本人男性タレント1位のユウタが、初のラジオ本を刊行することが決定。リスナーから「アーカイブがほしい」との多数の要望を受け、初回放送から#70まで、約1年間の放送の内容を凝縮した公式ブックが制作された。

ユウタ本人やラジオ番組スタッフが選んだ“神回”を収録。リスナーの間で伝説として語られる「YUTAすごろく」初登場回や、母への思いを語った感動的な放送回の書き起こしも。SMエンターテインメントの大先輩・BoAや東方神起のチャンミン、さらにはユウタに次ぐ2人目の日本人NCTメンバー・ショウタロウとの対談もすべて書き起こしされる。

このほか、ラジオ収録の密着風景やスタジオの撮り下ろし、ロングインタビュー、ユウタ愛が試される(?)100問の「YUTA at Home検定」も掲載。きょう18日午後6時より一般予約受付がスタートした。

なお、ユウタが所属するNCT 127は、22日から初の日本ドームツアー『NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY:JAPAN - THE LINK’』をスタートさせる。

関連キーワード エンタメ総合