【グランパス】ルヴァン杯先発メンバー発表 MF甲田英将が戦列復帰､プロ初ゴールなるか
2022年5月18日 17時29分
◇18日 ルヴァン杯1次リーグ第6節 徳島―名古屋（鳴門大塚ポカリスウェットスタジアム）
両チームのメンバーが発表され、名古屋グランパスはけがで戦列を離れていたMF甲田英将（18）が今季2度目の先発入り。4月23日のルヴァン杯・清水戦（アイスタ）以来の出場で、プロ初ゴールを狙う。
また、甲田と同じく今季からトップチームに昇格したMF豊田晃大（19）、U―18所属のMF宇水聖凌（17）の2人が初めてベンチ入りした。
両チームのメンバーは次の通り
名古屋グランパス
GKランゲラック
DF宮原和也
DFチアゴ
DF藤井陽也
MF吉田豊
MF相馬勇紀
MF阿部浩之
MF稲垣祥
MF吉田温紀
MF甲田英将
FW柿谷曜一朗
GKランゲラック
DF宮原和也
DFチアゴ
DF藤井陽也
MF吉田豊
MF相馬勇紀
MF阿部浩之
MF稲垣祥
MF吉田温紀
MF甲田英将
FW柿谷曜一朗
徳島ヴォルティス
GK松沢香輝
DFエウシーニョ
DFカカ
DF石尾崚雅
MF長谷川雄志
MF浜下瑛
MF玄理吾
MF西谷和希
MF川上エドオジョン智慧
MF西野太陽
FWバケンガ
GK松沢香輝
DFエウシーニョ
DFカカ
DF石尾崚雅
MF長谷川雄志
MF浜下瑛
MF玄理吾
MF西谷和希
MF川上エドオジョン智慧
MF西野太陽
FWバケンガ
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