◇18日 ルヴァン杯1次リーグ第6節 徳島―名古屋（鳴門大塚ポカリスウェットスタジアム）

両チームのメンバーが発表され、名古屋グランパスはけがで戦列を離れていたMF甲田英将（18）が今季2度目の先発入り。4月23日のルヴァン杯・清水戦（アイスタ）以来の出場で、プロ初ゴールを狙う。

また、甲田と同じく今季からトップチームに昇格したMF豊田晃大（19）、U―18所属のMF宇水聖凌（17）の2人が初めてベンチ入りした。

両チームのメンバーは次の通り

名古屋グランパス

GKランゲラック

DF宮原和也

DFチアゴ

DF藤井陽也

MF吉田豊

MF相馬勇紀

MF阿部浩之

MF稲垣祥

MF吉田温紀

MF甲田英将

FW柿谷曜一朗

徳島ヴォルティス

GK松沢香輝

DFエウシーニョ

DFカカ

DF石尾崚雅

MF長谷川雄志

MF浜下瑛

MF玄理吾

MF西谷和希

MF川上エドオジョン智慧

MF西野太陽

FWバケンガ