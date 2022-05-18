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【中日】根尾昂「7番・右翼」でスタメン 先発・松葉が2連勝狙う

2022年5月18日 17時18分

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明るい表情で練習に臨む根尾

明るい表情で練習に臨む根尾

◇18日　中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
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　中日は根尾昂外野手が「7番・右翼」でスタメン出場する。高橋周平内野手は17日の6番から打順を上げ、「3番・三塁」で名を連ねた。
　今季はDeNA相手に1勝6敗。本拠地では4連敗中と苦戦を強いられている。DeNAの予告先発はロメロ。前回3日の対戦（横浜）では5回途中までに4点を奪いKOした。同様の展開に持ち込み主導権を奪いたい。
　中日の予告先発は松葉貴大投手。7日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）で今季初勝利を挙げた左腕は、中10日と充電十分で自身2連勝を目指す。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・右・楠本
3番・一・ソト
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・左・神里
8番・捕・山本
9番・投・ロメロ
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・三ツ俣
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・左・A・マルティネス
6番・二・阿部
7番・右・根尾
8番・捕・石橋
9番・投・松葉
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