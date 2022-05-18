【DeNA】バンテリン負けなしロメロが先発 勝てば21年ぶりナゴヤ5連勝
2022年5月18日 17時18分
◇18日 中日－DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
DeNAの三浦大輔監督が試合前の取材に応じ先発・ロメロについて「前回のように、ゾーンの中で低めに集めて打たせて取る投球を」と3勝目を挙げた10日の巨人戦（新潟）に続く白星を期待した。
2年目のロメロはバンテリンでは通算3試合に投げ2勝負けなし。防御率0・47の好相性だ。
DeNAは、今季バンテリンドームで4連勝中。18日も勝って5連勝となれば、6連勝を記録した2001年（当時の名称はナゴヤドーム）以来となる。
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