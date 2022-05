モーニング娘。’22からの卒業、海外留学を発表した森戸知沙希の最後の活動となるコンサートツアー『Hello Project 2022 Spring CITY CIRCUITモーニング娘。’22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜』の最終公演(6月20日 後5:40)が、東京・日本武道館からCSテレ朝チャンネル1で独占生中継されることが決定した。

モーニング娘。’22は3月からスタートした長期にわたる全国ツアー『Hello Project 2022 Spring CITY CIRCUITモーニング娘。’22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜』の真っ最中だが、6月8日にはニューシングル「Chu Chu Chu 僕らの未来/大・人生 Never Been Better!」のリリースが決定。森戸にとってはモーニング娘。’22として最後のシングルとなる。

14期メンバーである森戸は、2月にモーニング娘。’22からの卒業と、海外留学を発表。留学の期間は約1年半とし、帰国後は現在の所属事務所で活動を続けていく予定だ。

さらに7月1日午後10時から、16日に行われたつばきファクトリーの東京・日本武道館でのライブ『つばきファクトリー CONCERT TOUR〜PARADE 日本武道館スッぺシャル〜』の放送も決定している。

森戸は2014年11月、カントリー・ガールズの新メンバーに選出され、ハロー!プロジェクトに加入し2015年3月にメジャーデビューした。2017年6月、モーニング娘。と兼任することが発表され、2019年12月、カントリー・ガールズを卒業して専任となった。愛称はちぃちゃん。

関連キーワード エンタメ総合