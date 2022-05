長谷川潤(C)ORICON NewS inc.

モデルの長谷川潤(35)が18日、自身のインスタグラムを更新し、プールサイドでリラックスする様子を公開した。

長谷川はブラックの水着でプールサイドに横たわる写真を添え「So ready for the vibrancy summer brings, both from within and without! スカーンと晴れる夏の青空…気持ちまでスッキリさせるあの感覚が楽しみ」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「女神」「眼福です」「素敵」「美しすぎる」などのコメントが寄せられている。

