『五等分の花嫁』声優、マガジンのグラビア登場 花澤香菜＆竹達彩奈＆伊藤美来＆佐倉綾音＆水瀬いのり“姉妹”ショット
2022年5月18日 00時00分 (5月18日 01時05分更新)
アニメ『五等分の花嫁』ヒロインを演じた声優の花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美来、佐倉綾音、水瀬いのりが、18日発売の『週刊少年マガジン』25号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
これは、アニメ映画『五等分の花嫁』が20日に公開されることを記念して企画されたもので、グラビアのほかキャストインタビュー、さらに『五等分の花嫁』の新作読切も掲載されている。
さらに、作者・春場ねぎ氏の愛弟子である内藤マーシー氏の連載作品『甘神さんちの縁結び』が、映画『五等分の花嫁』ヒット祈願センターカラーとして、甘神三姉妹が五つ子たちを応援した姿を描いている。
〈花澤香菜〉
スタイリング / 山本香織
ヘアメイク / 宇賀理絵
スタイリング / 山本香織
ヘアメイク / 宇賀理絵
〈竹達彩奈〉
スタイリング / hana
ヘアメイク / you
スタイリング / hana
ヘアメイク / you
〈伊藤美来〉
スタイリング / ナミキアキ
ヘアメイク / 大久保沙菜
スタイリング / ナミキアキ
ヘアメイク / 大久保沙菜
〈佐倉綾音〉
スタイリング / 森俊輔
ヘアメイク / 福田まい
スタイリング / 森俊輔
ヘアメイク / 福田まい
〈水瀬いのり〉
スタイリング / 田村理絵
ヘアメイク / 大久保沙菜
スタイリング / 田村理絵
ヘアメイク / 大久保沙菜
撮影／神藤剛
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