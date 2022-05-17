新庄ビッグボス、3番清宮・4番野村・5番万波の中軸トリオを2試合連続で起用【日本ハム】
2022年5月17日 17時34分
◇17日 オリックス－日本ハム（ほっともっとフィールド神戸）
日本ハムの新庄剛志監督は15日のソフトバンク戦に続いて若手トリオで中軸を組んだ。2試合連続で3番に清宮、4番に野村、5番に万波を起用。打率3割7分7厘でリーグトップの松本剛は5試合連続の1番となった。
【日本ハム】
1番・中・松本剛
2番・二・石井
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・指・アルカンタラ
7番・左・浅間
8番・捕・宇佐見
9番・遊・中島
先発投手 加藤
1番・中・松本剛
2番・二・石井
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・指・アルカンタラ
7番・左・浅間
8番・捕・宇佐見
9番・遊・中島
先発投手 加藤
【オリックス】
1番・左・福田
2番・三・宗
3番・二・大城
4番・指・頓宮
5番・一・中川圭
6番・右・杉本
7番・中・野口
8番・遊・紅林
9番・捕・伏見
先発投手 山岡
1番・左・福田
2番・三・宗
3番・二・大城
4番・指・頓宮
5番・一・中川圭
6番・右・杉本
7番・中・野口
8番・遊・紅林
9番・捕・伏見
先発投手 山岡
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