【中日2軍スタメン】大島洋平が「1番・中堅」で実戦復帰、木下拓哉も「6番・捕手」で出場
2022年5月17日 12時21分
◇１７日 ウエスタン・リーグ 中日―阪神（ナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。中日は４月２７日の阪神戦（甲子園）で右膝付近に死球を受け負傷交代し、リハビリ組として調整をしていた大島洋平外野手が「１番・中堅」で約３週間ぶりに実戦復帰。さらに新型コロナウイルス陽性判定を受け自主隔離していた木下拓哉捕手も「６番・捕手」で離脱後初の実戦出場となる。
【阪神】
１番・中・江越
２番・二・小幡
３番・左・ロハスJR.
４番・右・井上
５番・一・小野寺
６番・指・片山
７番・遊・高寺
８番・捕・長坂
９番・三・遠藤
投・桐敷
【中日】
１番・中・大島
２番・左・伊藤
３番・三・堂上
４番・一・福田
５番・指・加藤翔
６番・捕・木下
７番・右・渡辺
８番・二・高松
９番・遊・土田
投・鈴木
【あわせて読みたい】
◆売り子のためバイト掛け持ち…中日ファームのナゴヤ球場に“勝利の女神りんりん”
【中日】コロナ自主隔離明け石川昂弥が練習再開 「元気です！」
【中日】石川昂弥が2軍に合流 コロナ自主隔離期間明け
◆売り子のためバイト掛け持ち…中日ファームのナゴヤ球場に“勝利の女神りんりん”
【中日】コロナ自主隔離明け石川昂弥が練習再開 「元気です！」
【中日】石川昂弥が2軍に合流 コロナ自主隔離期間明け
おすすめ情報