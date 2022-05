日韓男女グローバルオーディション『青春スター』予選ステージの模様 (C)CHANNEL A All rights reserved

ABEMAで19日から放送開始となる日韓男女グローバルオーディション『青春スター』(毎週木曜 後9:30~)で参加者108人が予選ステージで披露する楽曲名と、場面写真が16日、公開された。

本番組は、グローバルK-POPアーティストを目指す高い実力を持った若い男女の参加者を全世界から募集し、厳選された108人が、「アイドル派」48人(男性27人/女性21人)、「ボーカル派」31人(男性15人/女性16人)、「シンガーソングライター派」29人(男性17人/女性12人)の3部門に分かれ、世界を舞台に活躍する“青春スター”を目指す。

今回公開された予選ステージの場面写真には、それぞれの派ごとの参加者たちがパフォーマンスを披露する姿や、それを会場内で見ている表情などをとらえている。また、パフォーマンスの中で披露する楽曲の一部が、それぞれの派で10曲ずつ解禁となった。BTS、EXO、BLACKPINK、IU、NCT、IVEなど日本での人気のK-POPアーティストの大ヒット曲や難易度も高い曲も多数ラインナップされている。

■アイドル派パフォーマンス曲一部(原曲アーティスト)

「ELEVEN」(IVE)

「Black Mamba」(aespa)

「Lovesick Girls」(BLACKPINK)

「Euphoria」(BTS)

「Bboom Bboom」(MOMOLAND)

「Ko Ko Bop」(EXO)

「Dunk Shot」(NCT DREAM)

「FIRE」(BTS)

「Me Gustas Tu」(GFRIEND)

「My House」(2PM)

■ボーカル派パフォーマンス曲一部

「eight(Prod.&Feat. SUGA of BTS)」(IU)

「Start Over」(Gaho)

「Love poem」(IU)

「Kill This Love」(BLACKPINK)

「Love, ing」(BEN)

「I」(テヨン)

「1,2,3,4 LEE HI(イ・ハイ)

「Twinkle」(Girls’ Generation-TTS)

「You’re the one」(J.Y. Park(パク・ジニョン)

「Heejae」(ソン・シギョン)

■シンガーソングライター派パフォーマンス曲一部

「Butte」(BTS)

「Celebrity」(IU)

「FOREVER YOUNG」(BLACKPINK)

「You Were Beautiful」(DAY6)

「Beautiful」(Crush)

「And July(feat. DEAN & dj friz)」(HEIZE)

「Love Actually」(Sunny Hill & Daybreak)

「Marshmallow」(IU)

「JUST A FEELING」(S.E.S. )

「Behind You」(J.Y. Park(パク・ジニョン)

TikTokでは視聴者投票も実施中。『青春スター』には審査員がおらず、会場のスターメーカー(参加者を応援する世界中のファンの名称)192人と、エンジェルミュージシャンと称されるイ・スンファン、ユン・ジョンシン、キム・イナ、イ・ウォンソク(Daybreak)、ユンナ、ソユ(元SISTAR)、カン・スンユン(WINNER)、NO:ZE(WAYB)の8人による合計200票の投票によって進行する。

