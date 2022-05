人気グループ・関ジャニ∞が、デビュー18周年記念ライブ『18祭』に先駆け、47枚目シングル「喝采」を7月6日に発売することが決定し、新ビジュアルを公開した。

未来への決意を歌う表題曲「喝采」は、約3年ぶりとなるバンドスタイルでストイックに作り込んだ意欲作。デビュー18周年を迎え、「18歳の関ジャニ∞」としてがむしゃらに未来へ手を伸ばす姿を表現した疾走感あふれる楽曲となっている。

ドバイ万博日本館&関ジャニ∞ 共同プロジェクトのテーマソングとして3月に披露された「CIRCLE」も収録。時代の流れや日々の暮らしの中で揺れる人々の背中を押すような、アップテンポで華やかなポップソングで、”アオハル”はまだ始まったばかりだと歌う。

完全生産限定盤(CD+DVD or Blu-ray+フォトブック)には「EIGHT OF ROCK -“∞TEEN” LIVE SESSION-」と題した、「ローリングコースター」「ズッコケ男道」のバンドライブ映像とメイキングを収録。さらに、『18祭』ミニパンフレット仕様の48Pフォトブック『“∞TEEN” PHOTO BOOK for 18祭』が同梱される。

初回限定盤(CD+DVD or Blu-ray)には、関ジャニ∞が作詞、安田章大が作曲を手がけた関ジャニ∞からEighterに向けたメッセージソング「All is well -Re:8EST edition-」を収録。DVD/Blu-rayには「喝采」のミュージックビデオとソロアングルや、アニメーションMVが話題となった「CIRCLE」MV(1half size)に加え、前出の「All is well -Re:8EST edition-」MVと各メイキングが収められる。

通常盤(CD)のカップリングには、新曲「青春FIREWORKS」を収録。さらに“Re:8EST”企画として、「あおっぱな-Re:8EST edition-」「イエローパンジーストリート -Re:8EST edition- 」も盛り込まれる。

『18祭』は7月16・17日に横浜・日産スタジアム、同23・24日に大阪・ヤンマースタジアム長居で行われる。特設サイトもオープンし、最新情報などが随時更新される。

