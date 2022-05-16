マンウィズ・Kamikaze Boy、ライブ中に負傷し救急搬送 公式ツイッターで「本狼、無事デス」と伝える
2022年5月16日 09時36分 (5月16日 11時05分更新)
オオカミバンド・MAN WITH A MISSIONのKamikaze Boyが、15日に大阪府内で行われた音楽フェス『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022』のライブ中に負傷し、病院に救急搬送されたと主催者が公式サイトで発表した。
公式サイトでは「5/15（日）のOSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022にご出演の、MAN WITH A MISSIONのメンバー（Bass,Cho） Kamikaze Boy様が、ライブ中に誤って怪我をされ、病院に救急搬送されました」と報告。容態について「意識はしっかりしており、命に別状は無いとのことです」と説明し、「ご来場の皆様、ファンの皆様には、大変ご心配をおかけし、申し訳ございません。 皆様と共に、早いご回復をお祈りしたいと思います」とコメントした。
MAN WITH A MISSIONは同日、公式ツイッターを更新。フェス出演時の写真を掲載し「本狼、無事デス。皆様、ゴ心配オカケシマシタ！ 対処イタダイタスタッフノ皆様、アリガトウゴザイマス！」と感謝した。
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