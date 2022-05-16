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日本のＮＹ総領事、始球式できず 米大リーグ、メッツ戦で
【ニューヨーク共同】米大リーグのメッツが１３日に本拠地シティ・フィールドで行ったマリナーズ戦で、日本...
5月16日
シャルケ板倉、後半途中まで出場 サッカー、ドイツ２部で優勝
サッカーのドイツ２部リーグ最終節で１５日、シャルケの板倉滉はアウェーのニュルンベルク戦で後半１７分ま...
大谷、２試合連続の８号本塁打 鈴木は１安打、筒香無安打
【オークランド共同】米大リーグは１５日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はオークランドでのアスレチック...
サンジロワーズ三笘が先制点 勝利で２位確定、ベルギー１部
【ブリュッセル共同】サッカーのベルギー１部リーグ上位プレーオフで１５日、サンジロワーズの三笘薫は敵地...
松山、優勝者と２打差の３位 米男子ゴルフ最終日
【マッキニー（米テキサス州）共同】米男子ゴルフのＡＴ＆Ｔバイロン・ネルソンは１５日、テキサス州マッキ...
久保建英は後半途中から出場 スペイン１部、マジョルカ勝利
【パルマデマジョルカ（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで１５日、マジョルカの久保建英はホ...