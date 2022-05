『Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER』に登場した今市隆二(C)ORICON NewS inc.

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・今市隆二が14日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション&音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER』に出演した。

同イベントは、過去2年は新型コロナウイルスの影響で開催を延期してきたが、2019年9月以来2年半ぶりに開催。ランウェイを彩るモデル陣は、トップバッターを務めた滝沢カレンをはじめ、“めるる”こと生見愛瑠、山之内すず、新川優愛、池田美優、貴島明日香、鈴木愛理、高橋ひかる、藤田ニコルら。櫻坂46、日向坂46、AKB48らのメンバーも多数出演し、お笑いコンビ・チョコレートプラネット、フリーアナウンサーの久慈暁子がMCを務めた。

豪華な顔ぶれの“大トリ”として登場した今市は、胸元がざっくりと開いた派手なスーツ姿で「皆さん楽しんでいきましょう!」と駆けつけたファンに呼びかけ、「普段、ファッションに特化したイベントに出ることがなく、貴重な機会なので楽しんでいきたい」とコメント。全4曲のメドレーを熱唱し、圧巻の歌唱力で華々しくイベントを締めた。

■今市隆二のセットリスト

M1.FUTURE LOVERS

M2.Highway to the moon

M3.辛

M4.Catch my Light

