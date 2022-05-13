ENHYPEN「DIMENSION : 閃光（Tamed-Dashed [Japanese Ver.]／Drunk-Dazed [Japanese Ver.]／Always）」 クレジット：（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

7人組男性グループ・ENHYPEN（エンハイプン）の最新シングル「DIMENSION : 閃光（Tamed-Dashed [Japanese Ver.]／Drunk-Dazed [Japanese Ver.]／Always）」が、5月10日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。前作「BORDER : 儚い（Given-Taken [Japanese Ver.]）」の初週売上20.0万枚を超える、初週売上30.6万枚を記録した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： DIMENSION:閃光(Tamed-Dashed[Japanese Ver.]/Drunk-Dazed[Japanese Ver.]/Always) ／ ENHYPEN

2位： The Answer/サチアレ ／ なにわ男子

3位： I(CALL 119/We Are) ／ INI

4位： 雪月花 ／ 辰巳ゆうと

5位： ブラザービート ／ Snow Man

6位： 夢が僕らの太陽さ ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

7位： 君を奪い去りたい ／ 純烈

8位： 五月雨よ ／ 櫻坂46

9位： なんどだって約束! ／ Aqours

10位： Lovin’ you/踊るように人生を。 ／ King & Prince

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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