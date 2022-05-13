新庄監督『ガラポン』オーダー終了!? 3戦連続『清宮－野村－万波』の中軸【日本ハム・スタメン】
2022年5月13日 17時41分
◇13日 日本ハム－ソフトバンク（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。開幕から日替わりオーダーを組んできた日本ハムの新庄剛志監督だが、3、4、5番に3試合連続で清宮幸太郎内野手、野村佑希内野手、万波中正外野手を起用。「試してみたい。この並び。あと3年くらいこれでいこうかな（笑）」と語った。
【ソフトバンク】
1番・二・三森
2番・三・牧原
3番・指・柳田
4番・左・グラシアル
5番・一・中村
6番・中・柳町
7番・遊・今宮
8番・右・上林
9番・捕・甲斐
先発投手 千賀
1番・二・三森
2番・三・牧原
3番・指・柳田
4番・左・グラシアル
5番・一・中村
6番・中・柳町
7番・遊・今宮
8番・右・上林
9番・捕・甲斐
先発投手 千賀
【日本ハム】
1番・中・松本剛
2番・二・石井
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・左・アルカンタラ
7番・指・高浜
8番・捕・宇佐見
9番・遊・中島
先発投手 伊藤
1番・中・松本剛
2番・二・石井
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・左・アルカンタラ
7番・指・高浜
8番・捕・宇佐見
9番・遊・中島
先発投手 伊藤
【あわせて読みたい】
【DeNA】雨は天の恵み…阪神戦雨天中止に三浦監督「プラスに考えています」
【日本ハム】新庄監督「年齢も年齢でしょ」今季初1軍昇格の杉谷に『金言』
【ロッテ】佐々木朗希の登板試合で白井一行審判員が二塁塁審 “詰め寄り騒動”以来…
【DeNA】雨は天の恵み…阪神戦雨天中止に三浦監督「プラスに考えています」
【日本ハム】新庄監督「年齢も年齢でしょ」今季初1軍昇格の杉谷に『金言』
【ロッテ】佐々木朗希の登板試合で白井一行審判員が二塁塁審 “詰め寄り騒動”以来…
おすすめ情報