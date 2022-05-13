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新庄監督『ガラポン』オーダー終了!?　3戦連続『清宮－野村－万波』の中軸【日本ハム・スタメン】

2022年5月13日 17時41分

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日本ハム・新庄監督

日本ハム・新庄監督

　◇13日　日本ハム－ソフトバンク（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。開幕から日替わりオーダーを組んできた日本ハムの新庄剛志監督だが、3、4、5番に3試合連続で清宮幸太郎内野手、野村佑希内野手、万波中正外野手を起用。「試してみたい。この並び。あと3年くらいこれでいこうかな（笑）」と語った。
　【ソフトバンク】
　1番・二・三森
　2番・三・牧原
　3番・指・柳田
　4番・左・グラシアル　
　5番・一・中村
　6番・中・柳町
　7番・遊・今宮
　8番・右・上林
　9番・捕・甲斐
　先発投手　千賀
　【日本ハム】
　1番・中・松本剛
　2番・二・石井
　3番・一・清宮
　4番・三・野村
　5番・右・万波
　6番・左・アルカンタラ
　7番・指・高浜
　8番・捕・宇佐見
　9番・遊・中島
　先発投手　伊藤
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