◇13日 巨人－中日（東京ドーム）

中日は前日に今季初の長打となる二塁打を放った根尾昂外野手が「7番・右翼」で今季初めて2試合連続スタメン。また岡林勇希外野手が「2番・中堅」で3試合ぶりにスタメン復帰した。先発は大野雄大投手。前回登板では9イニング3分の2を完全に抑える歴史的快投で10回完封勝利を挙げた。

【中日】

1番・遊・溝脇

2番・中・岡林

3番・三・高橋周

4番・左・A・マルティネス

5番・二・阿部

6番・一・ビシエド

7番・右・根尾

8番・捕・石橋

9番・投・大野雄

【巨人】

1番・中・丸

2番・左・ウォーカー

3番・右・ポランコ

4番・三・岡本和

5番・一・中田

6番・捕・大城

7番・二・広岡

8番・遊・中山

9番・投・戸郷