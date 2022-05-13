【中日】根尾昂が『右翼』で2試合連続スタメン ビシエドは6番…“歴史的快投”大野雄大が先発
2022年5月13日 17時25分
◇13日 巨人－中日（東京ドーム）
中日は前日に今季初の長打となる二塁打を放った根尾昂外野手が「7番・右翼」で今季初めて2試合連続スタメン。また岡林勇希外野手が「2番・中堅」で3試合ぶりにスタメン復帰した。先発は大野雄大投手。前回登板では9イニング3分の2を完全に抑える歴史的快投で10回完封勝利を挙げた。
【中日】
1番・遊・溝脇
2番・中・岡林
3番・三・高橋周
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・ビシエド
7番・右・根尾
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
1番・遊・溝脇
2番・中・岡林
3番・三・高橋周
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・ビシエド
7番・右・根尾
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
【巨人】
1番・中・丸
2番・左・ウォーカー
3番・右・ポランコ
4番・三・岡本和
5番・一・中田
6番・捕・大城
7番・二・広岡
8番・遊・中山
9番・投・戸郷
1番・中・丸
2番・左・ウォーカー
3番・右・ポランコ
4番・三・岡本和
5番・一・中田
6番・捕・大城
7番・二・広岡
8番・遊・中山
9番・投・戸郷
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