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【中日】根尾昂が『右翼』で2試合連続スタメン ビシエドは6番…“歴史的快投”大野雄大が先発

2022年5月13日 17時25分

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中日・根尾

中日・根尾

◇13日　巨人－中日（東京ドーム）
　中日は前日に今季初の長打となる二塁打を放った根尾昂外野手が「7番・右翼」で今季初めて2試合連続スタメン。また岡林勇希外野手が「2番・中堅」で3試合ぶりにスタメン復帰した。先発は大野雄大投手。前回登板では9イニング3分の2を完全に抑える歴史的快投で10回完封勝利を挙げた。
【中日】
1番・遊・溝脇
2番・中・岡林
3番・三・高橋周
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・ビシエド
7番・右・根尾
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
【巨人】
1番・中・丸
2番・左・ウォーカー
3番・右・ポランコ
4番・三・岡本和
5番・一・中田
6番・捕・大城
7番・二・広岡
8番・遊・中山
9番・投・戸郷

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