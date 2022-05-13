小泉孝太郎が詐欺の真相を暴く 『眼の壁』泉里香、上地雄輔、薮宏太らの場面カット公開
2022年5月13日 15時00分 (5月13日 16時05分更新)
俳優の小泉孝太郎が主演する、19日スタートのWOWOW『連続ドラマW 松本清張 眼の壁』（毎週日曜 後10：00※全5話）の場面写真と、ドラマ相関図、長尺のPR映像が公開された。
今作はベストセラー作家・松本清張の傑作ミステリーであり、社会派推理小説の起点になった記念碑的な作品でもある『眼の壁』（新潮文庫刊）を、没後30年となる節目の年に連ドラ化。バブル終えん期の1990年に舞台を移し、ミステリアスな世界観をよみがえらせる。
白昼の銀行を舞台に、巧妙に仕組まれた手形詐欺。責任を一身に負って自殺した会計課長の厚い信任を得ていた萩崎は、学生時代の友人である新聞記者の応援を得て必死に手がかりを探る。2人は事件の背後にうごめく巨大な組織悪に徒手空拳で立ち向かうが、せっかくの手がかりは次々に消え去ってしまう…。複雑怪奇な現代社会の悪の実体をあばき、鬼気迫る追及が展開する。
解禁された場面写真には、小泉演じる萩崎竜雄と泉里香演じる上崎絵津子のダンスシーンのほか、萩崎と村木満吉（上地雄輔）との2ショットを始め、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、甲本雅裕、加藤雅也、陣内孝則が登場。そしてそれぞれの関係がわかる相関図、さらに新着映像含む新PR映像には、萩崎が詐欺の裏に隠された真実に挑む姿も収められている。
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