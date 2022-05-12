ヤクルトが粘って逃げ切った。一回に山崎の適時二塁打と山田の適時打で２点を先行。五回は山田の犠飛で加点し、継投で反撃をしのいだ。高梨は毎回走者を許しながらも崩れず、６回１失点で３勝目。中日は好機を生かせなかった。