B’zが通算22枚目のアルバム『Highway X』を8月10日に発売することが決定した。フルアルバムのリリースは前作『NEW LOVE』(2019年5月発売)から3年3ヶ月ぶりとなる。

B’zは14日から3年ぶりの全国ツアー『B’z LIVE-GYM 2022 -Highway X-』(全22公演)をスタートさせる。ツアーと同タイトルのニューアルバムは、ツアーファイナルとなる8月14日の横浜・ぴあアリーナMM公演直前に発売されることになり、B’zとしては前例のない試みとなる。

本作は初回生産限定盤(CD+DVD+フォトブックレット+カセットテープ)、初回限定盤(CD+DVD+フォトブックレット)、通常盤(CD)の3形態。初回生産限定盤と初回限定盤には、『B’z LIVE-GYM 2022 -Highway X-』ツアーの最新ライブ映像を最速で収録したDVDや、レコーディング~リハーサル~ライブツアーの模様を収めたフォトブックレットが同梱される。さらに初回生産限定盤のみの特典として、アルバム収録曲の別バージョンの音源を収録したカセットテープが付く。

なお、ツアー千秋楽のぴあアリーナMM公演は、全国47都道府県329館の映画館で同時生中継されることが決まっている。

■B’zアルバム『Highway X』収録曲(※順不同)

・COMEBACK -愛しき破片-

・SLEEPLESS

・リヴ

・YES YES YES

・UNITE

・Highway X

・Daydream

・Hard Rain Love

・マミレナ

・山手通りに風

・You Are My Best

■『B’z LIVE-GYM 2022 -Highway X-』

5月14日(土):福岡・マリンメッセ福岡A館

5月15日(日):福岡・マリンメッセ福岡A館

5月21日(土):静岡・静岡エコパアリーナ

5月22日(日):静岡・静岡エコパアリーナ

5月26日(木):東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナ

5月28日(土):東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナ

5月29日(日):東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナ

6月4日(土):北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

6月5日(日):北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

6月9日(木):愛媛・愛媛県武道館

6月11日(土):愛媛・愛媛県武道館

6月12日(日):愛媛・愛媛県武道館

6月16日(木):群馬・高崎アリーナ

6月18日(土):群馬・高崎アリーナ

6月19日(日):群馬・高崎アリーナ

6月25日(土):広島・広島グリーンアリーナ

6月26日(日):広島・広島グリーンアリーナ

7月1日(金):福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

7月2日(土):福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

7月9日(土):大阪・大阪城ホール

7月10日(日):大阪・大阪城ホール

7月16日(土):沖縄・沖縄アリーナ

7月17日(日):沖縄・沖縄アリーナ

7月27日(水):愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA

7月29日(金):愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA

7月30日(土):愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA

8月4日(木):宮城・ゼビオアリーナ仙台

8月6日(土):宮城・ゼビオアリーナ仙台

8月7日(日):宮城・ゼビオアリーナ仙台

8月11日(木・祝):神奈川・ぴあアリーナMM

8月13日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

8月14日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

