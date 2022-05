BTSの新アルバム『Proof』 CD3のトラックリスト(P)&(C)BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSが、CD3枚組のニューアルバム『Proof』(韓国6月10日、日本6月13日発売)の最後のトラックリストを公開し、全リストが出そろった。

全14曲が収録される3枚目のCDは、ファンへの特別なプレゼントとして企画されたもの。過去に制作しながらも未発表だった「Young Love」「Quotation Mark」を初収録。「Tony Montana」はSUGAがAgust Dで2016年に発表したミックステープに収録していた楽曲で、今作には2016年のファンミーティング『BTS 2016 MUSTER [ARMY.ZIP+]』でJIMINと共に歌ったバージョンが収められる。

さらに、JUNG KOOKが2020年に公開した自作曲「Still With You」のアカペラバージョンも初収録。アルバムのラストは、BTSがファンへの愛と感謝のメッセージを込めたファンソング「For Youth」で締めくくる。

このほか、「JUMP」「Boy In Luv」「I NEED U」「Boyz with Fun」「Young Forever」「Spring Day」「DNA」「Epiphany」「Seesaw」は、アルバム製作当時に録音された、グループまたはメンバー別デモバージョンが収録される。

このDisc3に収録される楽曲は、ファンソング「For Youth」を除いて配信はせず、CDのみで聴くことができる。

関連キーワード エンタメ総合