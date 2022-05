桑野信義 (C)ORICON NewS inc.

お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが亡くなったことを受け、『志村けんのバカ殿様』(フジテレビ系)などで共演したタレント・ミュージシャンの桑野信義(65)が11日、自身のブログを更新。「俺たちゃ寂しいよ…」と思いをつづった。

桑野は『志村けんのバカ殿様』で撮影した写真を添え「竜ちゃんまで何処かに行っちゃった 殿と飲んでるのかな それとも殿に怒られてるかな… 俺たちゃ寂しいよ…」と、つらい胸中を吐露。「また皆んなでバカ言いながら飲もう I will love all of you forever!! #ダチョウ倶楽部#上島竜兵#寺門ジモン#肥後克広#バカ殿様#桑野信義#志村けんさん#寂しい#竜ちゃん」と結んだ。

上島さんは1961年1月20日生まれ。兵庫県出身。高校卒業後、俳優を志し上京。その後、お笑い芸人の道に進み、85年にダチョウ倶楽部を結成した。肥後克広・寺門ジモンとともにバラエティー番組で活躍し、「聞いてないよォ」(93年の流行語大賞大衆部門・銀賞)「ヤー!」「ムッシュムラムラ」などのギャグで人気を博した。

同日、所属する太田プロダクションは「弊社所属のダチョウ倶楽部・上島竜兵が本日未明自宅で倒れているところを家族に発見され、病院へ搬送されましたがその後死亡が確認されました」と説明。「あまりにも突然のことで驚きに堪えません。今まで上島竜兵を応援して下さった皆様には心から感謝いたします」と記した。

葬儀については「コロナ禍の世情に鑑み密葬とさせていただく予定でおります。またご家族のご意向により、ご香典、ご供花、お供え物の儀は固くご辞退申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます」としている。

■「日本いのちの電話」

ナビダイヤル:0570-783-556(午前10時~午後10時)

フリーダイヤル:0120-783-556(毎日・午後4時~午後9時/毎月10日・午前8時~翌日午前8時)

