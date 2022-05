桑野信義

「ダチョウ倶楽部」の上島竜兵さんの訃報を受け、「クワマン」こと桑野信義(65)が11日に自身のブログを更新し、「竜ちゃんまで何処かに行っちゃった」と寂しさをにじませた。

「バカ殿様」でともに共演し、2020年に死去した志村けんさんにも思いをはせ、「殿と飲んでるのかな それとも殿に怒られてるかな」とその死去をいたんだ。

「俺たちゃ寂しいよ… また皆んなでバカ言いながら飲もう」と心情を吐露し、「I will love all of you forever!!」と、桑野らしい愛のメッセージでしめくくった。

厚生労働省のホームページで紹介している主な悩み相談窓口は以下の通り。

▽いのちの電話

(0570)783556(午前10時~午後10時)

(0120)783556(午後4時~午後9時、毎月10日は午前8時~翌日午前8時)

▽こころの健康相談統一ダイヤル

(0570)064556(対応の曜日・時間は都道府県により異なる)

▽よりそいホットライン

(0120)279338(24時間対応)

岩手、宮城、福島各県からは(0120)279226(24時間対応)