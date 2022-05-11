▽エンゼルス―レイズ（１０日・アナハイム）

エンゼルスの大谷は「３番・指名打者」でフル出場し、５打数２安打、１得点だった。内容は中飛、一ゴロ、中前打、遊直、右越え二塁打で打率２割５分８厘。チームは１２―０で快勝した。（共同）

