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大谷は５打数２安打１得点　レイズ戦

2022年5月11日 13時38分 (5月11日 13時50分更新)
　レイズ戦の４回、中前打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　レイズ戦の４回、中前打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　▽エンゼルス―レイズ（１０日・アナハイム）
　エンゼルスの大谷は「３番・指名打者」でフル出場し、５打数２安打、１得点だった。内容は中飛、一ゴロ、中前打、遊直、右越え二塁打で打率２割５分８厘。チームは１２―０で快勝した。（共同）

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