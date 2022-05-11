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リバプール南野はベンチ外　イングランド・プレミア

2022年5月11日 08時30分 (5月11日 08時40分更新)
　【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで１０日、リバプールの南野拓実はアウェーのアストンビラ戦でベンチ外だった。チームは２―１で逆転勝ちした。

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