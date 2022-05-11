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ラグビーの１５人制女子で世界ランキング１２位の日本が１０日、オーストラリアのゴールドコーストで行われ...
5月11日
ゲンク伊東、３得点に絡む ベルギー１部、中位プレーオフ
サッカーのベルギー１部リーグ中位プレーオフで１０日、ゲンクの伊東純也はホームのシャルルロワ戦で０―１...
平田、鵜飼がコロナ陽性、ともに無症状 ２軍戦は編成困難で中止
中日は１０日、平田良介外野手（３４）と鵜飼航丞外野手（２２）が新型コロナウイルスの感染を調べるＰＣＲ...
高校野球春季東海地区大会、東邦は津田学園と初戦
第６９回春季東海地区大会（２１〜２４日、愛知・小牧市民球場、刈谷球場＝中日新聞社後援）の組み合わせ抽...
＜ウォッチング立浪監督＞ 「今、出られる人がチャンス」
上位との敵地６連戦という正念場に、さらなる試練が加わった。守りの要だけでなく、８日の阪神戦でアベック...
Ａ・マルティネスが久々の先発で１号ソロ 今季初の猛打賞も
Ａ・マルティネスが今季初の３安打で抜てきに応えた。４月２８日の阪神戦以来となる先発出場。二回に右前打...