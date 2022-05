SAKURAこと宮脇咲良が所属する6人組・LE SSERAFIM(ル セラフィム)の『Fearless:1st Mini Album』が、5月11日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得

SAKURAこと宮脇咲良が所属する6人組・LE SSERAFIM(ル セラフィム)の『Fearless:1st Mini Album』が、初週DL数0.2万DL(2,291DL)を記録し、5月11日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

LE SSERAFIMは韓国の大手芸能事務所・HYBEと傘下レーベルのSOURCE MUSICによる初のガールズグループ。メンバーは元IZ*ONEでリーダーのKIM CHAEWON(キム・チェウォン)、SAKURA(サクラ/宮脇咲良)をはじめ、HUH YUNJIN(ホ・ユンジン)、KAZUHA(カズハ)、KIM GARAM(キム・ガラム)、HONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)の6人組となっている。

本作は、タイトル曲「FEARLESS」をはじめ、「The World Is My Oyster」「Blue Flame」「The Great Mermaid」「Sour Grapes」の5曲を収録。BTSの生みの親として知られるパン・シヒョクが総括プロデューサーを務め、BTSのビジュアルを担当したクリエイティブディレクターのキム・ソンヒョン氏も参加。BTSの「Life Goes On」を手がけたシンガー・ソングライターのBLVSH、米ポップアーティストDestiny Rogersがアルバムの制作に加わっている。

「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/5/16付:2022年5月2日~5月8日>

関連キーワード 音楽