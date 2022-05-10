本文へ移動

警察大学校の寮で出火　２人喉の痛み、東京・府中

2022年5月10日 23時52分 (5月11日 00時01分更新)
　１０日午後９時１５分ごろ、東京都府中市朝日町３丁目にある警察大学校敷地内の寮（１３階建て）から火が出ていると１１９番があった。東京消防庁によると、９階部分の約１６平方メートルを焼き、約１時間２０分後にほぼ消し止められた。２人が喉の痛みを訴えているという。
　現場は西武鉄道多摩川線多磨駅の南東約６００メートル。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧