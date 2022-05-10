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空自岐阜基地の施設建設で官製談合の疑い 愛知県警、防衛局元課長ら逮捕
航空自衛隊岐阜基地（岐阜県各務原市）内に建設中の施設の入札情報を漏らしたとして、愛知県警は１０日、官...
5月11日
「ゼロリスク、思い込み怖い」 かさ上げ地浸水想定で識者
東日本大震災を超える規模で、震災後のかさ上げ地まで浸水するとした宮城県の津波想定の公表を受け、検討に...
北海道で新種の恐竜化石 白亜紀、細長いかぎ爪が特徴
岡山理科大と北海道大などのチームは１０日、北海道中川町の約８３００万年前（白亜紀後期）の地層から見つ...
東京で４４５１人感染 新型コロナ、死亡は２人
東京都は１０日、新型コロナウイルスの感染者が新たに４４５１人報告されたと発表した。１週間前の火曜日よ...
道志村で発見されたのは肩甲骨 不明女児と似た上着近くに
山梨県警は１０日、道志村の山中で発見された人骨のようなものが司法解剖の結果、人の右側の肩甲骨と判明し...
４６３０万円、返還求め提訴へ 誤振り込み先を、山口県阿武町
山口県阿武町が新型コロナウイルス禍の影響を受けた住民税非課税世帯の４６３世帯分の臨時特別給付金４６３...
5月10日