◇10日 日本ハム―楽天（札幌ドーム）

先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は試合前「今日も多分、本塁打が出ますよ。3番、4番が面白い」と不敵に笑い、中軸に置いた清宮幸太郎内野手と野村佑希内野手の左右の大砲に一発を期待した。

【オリックス】

1番・中・野口

2番・二・大城

3番・左・中川圭

4番・指・頓宮

5番・三・宗

6番・遊・紅林

7番・一・太田

8番・右・来田

9番・捕・伏見

先発投手・山岡

【日本ハム】

1番・中・浅間

2番・遊・中島

3番・一・清宮

4番・三・野村

5番・右・万波

6番・二・石井

7番・指・アルカンタラ

8番・捕・宇佐見

9番・左・今川

先発投手・加藤