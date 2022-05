LDH Recordsよりデビューする事が決定したPSYCHIC FEVER

7人組ボーカルパフォーマンスグループ「PSYCHIC FEVER」(サイキック フィーバー)が7月13日にLDH Recordsよりデビューすることが9日、発表された。デビュー日には「PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE」と改名し、EXILE TRIBEの新グループとして新たに歩み始める。デビューアルバム『P.C.F』も同日に発売される。

PSYCHIC FEVERは、LDH JAPANのグループ会社であるexpgが運営する総合エンタテインメントスクール・EXPG STUDIOの精鋭が集まった7人組で、ダンス、ボーカル、ラップ、ビートボックスと多彩なスキルを持つ7人が集まった。

2019年に開催された『BATTLE OF TOKYO ~ ENTER THE Jr.EXILE ~』で“PSYCHIC FEVER”として正式にお披露目後、同年10月にはLDHで初となる1グループで日本全国47 都道府県を巡る「武者修行」を完走し、計4万人を動員した。そして2021年7月、『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021 “THIS IS JSB”』のオープニングアクトとして、彼らのプレデビュー曲第1弾となる「Hotline」を初披露。同月には、「Hotline」を引っ提げてLDH初のオンラインによる「武者修行」を開催し、計6公演で約30万人の観覧者数を集めた。

2022年には2月から始まった三代目 J SOUL BROTHERS の登坂広臣ことOMI(O=スラッシュ付きゼロが正式表記)のソロアリーナツアー『OMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER...”』に帯同し、『PSYCHIC FEVER OPENING LIVE~P.C.F~』と題しオープニングアクトを務めるなど、数々のLDHアーティストのサポートメンバーとして100を超えるステージでパフォーマンス行い、デビューに向けて着実に経験と実績を積み重ねてきた。

現在までにYouTube限定配信曲として「Hotline」「Best For You」「Tokyo Spiral」「Snow Candy」計4曲のプレデビュー楽曲をリリースしているが、このたび新たに彼らのデビューアルバム『P.C.F』の制作も発表された。デビューアルバムの詳細は5月12日にLDHの動画配信サービス「CL」にて配信される予定。

■PSYCHIC FEVERコメント

この度、PSYCHIC FEVERが7月13日にデビューすることが決定し、同時にアルバムをリリースすることとなりました。

メンバー全員、幼い頃から"デビューすること"が一つの夢だったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

昨年掲げた、"YouTubeチャンネル登録者数100万人"という目標はまだ達成できていませんが、"『billboard global 200』で1位を取る"という大きな目標とともに、応援してくださる皆さんと叶えられるよう、これからも引き続き頑張ります。

PSYCHIC FEVERを結成してから3年間、楽しい思いや悔しい思いなど色々な経験をさせていただきましたが、やっとスタート地点に立てたという気持ちで、メンバー7人力を合わせてたくさんの夢を叶えていけるように頑張ります。

これからの活動も楽しみにしていただけると嬉しいです。

そして、何よりもEXILE TRIBEという名をいただいたことの意味や責任を理解し、グループとして更に大きく成長していけるようこれからも頑張りますので、引き続き温かい応援の程よろしくお願いいたします。

■メンバー プロフィール

【高橋 剣(タカハシ ツルギ)※高=はしごだか】

兵庫県出身。メンバー最年長25歳。クリエイティブな一面も持ち合わせ、振り付けや構成を作る事を得意とする。

【中西 椋雅(ナカニシ リョウガ)】

兵庫県出身。23歳。振付・構成、音源制作を得意とする。下積み時代が長く一番の苦労人。

【渡邉 廉(ワタナベ レン)】

神奈川県出身。22歳。ビートボックス、ラップ、ダンスの3つの武器を持つフルアウトボーイ。

【JIMMY(ジミー)】

愛知県出身。22歳。ナイジェリア人の父を持つミックス。VOCAL BATTLE AUDITION 5ラップ部門ファイナリスト。

【小波津 志(コハツ ココロ)】

沖縄県出身。21歳。メインボーカルと華麗なダンスで魅了する変幻自在な表現者。

【半田 龍臣(ハンダ リュウシン)】

神奈川県出身。20歳。Funny なダンススタイルと見た目とは裏腹に太い声のラップが特徴的。

【WEESA(イーサ)】

愛知県出身。18歳。モロッコ人の父と韓国の母を持つミックス。チーム最年少ながらも存在感を発揮高いポテンシャルを秘めたVocal。



■EXILE HIROコメント

これまでPSYCHIC FEVERは、さまざまなEXILE TRIBEのサポートメンバーを努めながら、夢に向かってアーティスト活動を頑張ってきました。

ファンの皆さんにも愛され、デビューを心待ちにしてくださっている方がたくさんいらっしゃることも伝わっていたので、このタイミングでデビューを発表することができてとても幸せですし、ファンの皆さんに喜んでもらえることが本当に嬉しいです。

僕もPSYCHIC FEVERのチームの一員として彼らの夢を絶対に叶えていきたいと思いますし、必ずファンの皆さんに恩返しできるアーティストになると思います。

そしてグループ名に「from EXILE TRIBE」が付くこととなりますが、僕の中では【EXILE=EXILE TRIBE=LDH】であり、信念や理念、想いが継承されると同時に、PSYCHIC FEVERらしい新しいスタイルで世の中に挑戦していくことこそが「EXILE」の在り方だとも思っています。

僕自身の夢も乗せて頑張っていきますので、今後ともPSYCHIC FEVERをよろしくお願いいたします。

【継続は力なり】

必ずファンの皆さんの笑顔が増えるように取り組んでいきますので、ぜひ楽しみにしていてください!

