Mr.Childrenのデビュー30 周年を記念した雑誌『SWITCH』特別編集号(スイッチ・パブリッシング)が、11日に発売される。撮り下ろしフォトストーリー&メンバー4人の1万字ロングインタビュー、同誌での全特集号アーカイブなど、オールカラー480ページで構成。その中から最新撮り下ろし写真が解禁となった。

表紙/巻頭は、25ページにおよぶ最新撮り下ろしフォトストーリー(写真・大橋仁)と、桜井和寿(Vo/Gt)、田原健一(Gt)、中川敬輔(Ba)、鈴木英哉(Dr)の4人のロングインタビュー。

1992年5月10日、1stアルバム『EVERYTHING』でメジャーデビューして30周年を迎えるMr.Childrenが、過去を振り返るのではなく、その先の「半世紀」を見据えて前へと進み続ける自然な表情を捉える。インタビューでは、現在開催中のツアー『半世紀へのエントランス』に込めた思い、ベストアルバムに収録した新曲「永遠」「生きろ」の制作秘話など、Mr.Childrenの“現在地”を語る。

このほか、全アルバム&シングルアートワーク完全カタログを収録。11日発売のベストアルバム『Mr.Children 2011-2015』『Mr.Children 2015-2021 & NOW』のアートワークや新曲「生きろ」のミュージックビデオなどを手がけたアートディレクター・森本千絵氏による30周年クリエイティブ解説インタビューが掲載される。

さらに、デビュー25周年時の巻頭特集『THE ARTWORKS OF Mr.Children』(2017年)を増補版として収録。桜井和寿、小林武史プロデューサーのロングインタビューに加え、これまでオリジナルアルバムを手がけてきたアートディレクター陣(信藤三雄/佐藤可士和/丹下絋希/森本千絵/PERIMETRON)の貴重なインタビューとともに、全アートワークを徹底解剖する。

1998年から現在まで、全11回にわたるMr.Childrenの表紙巻頭特集号12冊(下記参照)もスペシャルアーカイブとしてノーカット完全収録。オールカラー480ページで2400円(税別)。

■『SWITCH』全Mr.Children表紙巻頭特集号ラインナップ

・桜井和寿[同時代ゲーム]写真:藤代冥砂(1998年)

・FOUR DIVIDED BY FOUR 写真:藤代冥砂(1999年)

・ON THE REAL WORLD 写真:荒木経惟 千葉尚史(2002年)

・I am a Resurrection 写真:大橋仁(2003年)

・匂い立つ街、新宿を遊歩する 写真:森山大道(2004年)

・その歌は幻想ではない 写真:藤代冥砂(2004年)

・FOUR SONGS FOR LIFE 写真:大森克己(2005年)

・桜井和寿[愛の言葉、想いの言葉] 写真:上田義彦(2007年)

・その歌はいつも側にある 写真:大橋仁(2007年)

・桜井和寿[向き合う言葉] 写真:笠井爾示(2008年)

・音楽は日常から別世界へと 写真:佐内正史(2008年)

・THE ARTWORKS OF Mr.Children 写真:高木将也(2017年)

関連キーワード エンタメ総合