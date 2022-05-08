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【中日スタメン】柳裕也、2年連続『母の日』登板 今季5戦5勝のサンデー竜、4度目3連勝狙う

2022年5月8日 13時30分

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中日・柳

中日・柳

◇８日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の上位打線は前日と変わらず、岡林が「１番・中堅」、三ツ俣が「２番・遊撃」、石川昂が「３番・三塁」で臨む。日曜日は５戦５勝の竜が今季４度目の３連勝を目指す。先発の柳裕也投手は２年連続の「母の日」の登板。今季４勝目を狙う。
【阪神】
１番・中・近本
２番・右・島田
３番・遊・中野
４番・三・佐藤輝
５番・左・ロハス
６番・二・糸原
７番・一・大山
８番・捕・梅野
９番・投・西純
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・三ツ俣
３番・三・石川昂
４番・一・ビシエド
５番・左・阿部
６番・二・高橋周
７番・捕・木下
８番・右・鵜飼
９番・投・柳

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