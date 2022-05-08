【中日スタメン】柳裕也、2年連続『母の日』登板 今季5戦5勝のサンデー竜、4度目3連勝狙う
2022年5月8日 13時30分
◇８日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の上位打線は前日と変わらず、岡林が「１番・中堅」、三ツ俣が「２番・遊撃」、石川昂が「３番・三塁」で臨む。日曜日は５戦５勝の竜が今季４度目の３連勝を目指す。先発の柳裕也投手は２年連続の「母の日」の登板。今季４勝目を狙う。
【阪神】
１番・中・近本
２番・右・島田
３番・遊・中野
４番・三・佐藤輝
５番・左・ロハス
６番・二・糸原
７番・一・大山
８番・捕・梅野
９番・投・西純
１番・中・近本
２番・右・島田
３番・遊・中野
４番・三・佐藤輝
５番・左・ロハス
６番・二・糸原
７番・一・大山
８番・捕・梅野
９番・投・西純
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・三ツ俣
３番・三・石川昂
４番・一・ビシエド
５番・左・阿部
６番・二・高橋周
７番・捕・木下
８番・右・鵜飼
９番・投・柳
１番・中・岡林
２番・遊・三ツ俣
３番・三・石川昂
４番・一・ビシエド
５番・左・阿部
６番・二・高橋周
７番・捕・木下
８番・右・鵜飼
９番・投・柳
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