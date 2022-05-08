◇８日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の上位打線は前日と変わらず、岡林が「１番・中堅」、三ツ俣が「２番・遊撃」、石川昂が「３番・三塁」で臨む。日曜日は５戦５勝の竜が今季４度目の３連勝を目指す。先発の柳裕也投手は２年連続の「母の日」の登板。今季４勝目を狙う。

【阪神】

１番・中・近本

２番・右・島田

３番・遊・中野

４番・三・佐藤輝

５番・左・ロハス

６番・二・糸原

７番・一・大山

８番・捕・梅野

９番・投・西純

【中日】

１番・中・岡林

２番・遊・三ツ俣

３番・三・石川昂

４番・一・ビシエド

５番・左・阿部

６番・二・高橋周

７番・捕・木下

８番・右・鵜飼

９番・投・柳