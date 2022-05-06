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【中日スタメン】“4番ビシエド”継続 青柳対策で左打者6人ズラリ…阿部はベンチスタート

2022年5月6日 17時37分

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打撃練習の後、立浪監督（右）から声を掛けられるビシエド

打撃練習の後、立浪監督（右）から声を掛けられるビシエド

◇6日　中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　中日は打線を大改造した。高松渡内野手を「1番・中堅」、加藤翔平外野手を「3番・左翼」、溝脇隼人内野手を「7番・遊撃」でいずれも今季初スタメン起用。先発の大野雄を含め、阪神の青柳対策で左打者を6人並べた。
　不振が続くダヤン・ビシエド内野手は「4番・一塁」で変更なし。開幕から全試合スタメンだった阿部寿樹内野手はベンチスタートとなった。
【阪神】
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・右・佐藤輝
4番・一・大山
5番・左・ロハス
6番・二・山本
7番・三・糸原
8番・捕・梅野
9番・投・青柳
【中日】
1番・中・高松
2番・右・岡林
3番・左・加藤翔
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・遊・溝脇
8番・三・石川昂
9番・投・大野雄
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