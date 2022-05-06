【中日スタメン】“4番ビシエド”継続 青柳対策で左打者6人ズラリ…阿部はベンチスタート
2022年5月6日 17時37分
◇6日 中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）
中日は打線を大改造した。高松渡内野手を「1番・中堅」、加藤翔平外野手を「3番・左翼」、溝脇隼人内野手を「7番・遊撃」でいずれも今季初スタメン起用。先発の大野雄を含め、阪神の青柳対策で左打者を6人並べた。
不振が続くダヤン・ビシエド内野手は「4番・一塁」で変更なし。開幕から全試合スタメンだった阿部寿樹内野手はベンチスタートとなった。
【阪神】
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・右・佐藤輝
4番・一・大山
5番・左・ロハス
6番・二・山本
7番・三・糸原
8番・捕・梅野
9番・投・青柳
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・右・佐藤輝
4番・一・大山
5番・左・ロハス
6番・二・山本
7番・三・糸原
8番・捕・梅野
9番・投・青柳
【中日】
1番・中・高松
2番・右・岡林
3番・左・加藤翔
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・遊・溝脇
8番・三・石川昂
9番・投・大野雄
1番・中・高松
2番・右・岡林
3番・左・加藤翔
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・遊・溝脇
8番・三・石川昂
9番・投・大野雄
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