◇6日 中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）

中日は打線を大改造した。高松渡内野手を「1番・中堅」、加藤翔平外野手を「3番・左翼」、溝脇隼人内野手を「7番・遊撃」でいずれも今季初スタメン起用。先発の大野雄を含め、阪神の青柳対策で左打者を6人並べた。

不振が続くダヤン・ビシエド内野手は「4番・一塁」で変更なし。開幕から全試合スタメンだった阿部寿樹内野手はベンチスタートとなった。

【阪神】

1番・中・近本

2番・遊・中野

3番・右・佐藤輝

4番・一・大山

5番・左・ロハス

6番・二・山本

7番・三・糸原

8番・捕・梅野

9番・投・青柳

【中日】

1番・中・高松

2番・右・岡林

3番・左・加藤翔

4番・一・ビシエド

5番・二・高橋周

6番・捕・木下

7番・遊・溝脇

8番・三・石川昂

9番・投・大野雄