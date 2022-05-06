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杭州アジア大会、来年に延期 コロナ拡大でＯＣＡ理事会
【ジュネーブ共同】アジア・オリンピック評議会（ＯＣＡ）は６日、タシケントで理事会を開き、新型コロナウ...
5月6日
松村雄太、ＴＭ軽井沢に加入 カーリング男子、元コンサドーレ
カーリング男子のＴＭ軽井沢は６日、日本選手権を昨年大会まで３連覇したコンサドーレでスキップとして活躍...
巨人の梶谷が左膝手術へ 今季中の復帰は絶望的
巨人の梶谷隆幸外野手が今月中に左膝半月板の手術を受けることが６日、分かった。球団関係者によると、今季...
世界ユニバ延期と香港英字紙 ６月、中国・成都で開幕予定
６月下旬に中国の成都で開幕予定の国際総合大会、世界ユニバーシティー大会が新型コロナウイルス禍で来年に...
先場所Ｖの若隆景は北勝富士戦 夏場所、照ノ富士は大栄翔と
日本相撲協会は６日、大相撲夏場所（８日初日・両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組を決め...
米ゴルフ、小平１３４位と出遅れ ウェルズ・ファーゴ選手権第１日
米男子ゴルフのウェルズ・ファーゴ選手権は５日、メリーランド州ポトマックのＴＰＣポトマック（パー７０）...