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ソフトバンク和田が登録抹消　新型コロナの濃厚接触者疑い

2022年5月6日 16時54分 (5月6日 17時02分更新)
　ソフトバンクの和田毅投手が６日、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となる疑いがあるため、感染拡大防止特例の対象選手として出場選手登録を外れた。同日のＰＣＲ検査では陰性と判定されて症状などもなく、待機期間満了まで隔離する。他にチーム内に濃厚接触者と判定される可能性のある選手やスタッフはいないという。

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