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首相、福島ポップコーン持参　日英首脳会談に

2022年5月5日 23時37分 (5月5日 23時48分更新)
　ジョンソン英首相との会談に臨む岸田首相（右）＝５日、ロンドン（共同）

　ジョンソン英首相との会談に臨む岸田首相（右）＝５日、ロンドン（共同）

　岸田文雄首相がジョンソン英首相との５日の首脳会談に、福島のポップコーンを持参し、一緒に味わう場面があった。東京電力福島第１原発事故後の日本産食品の輸入規制を巡り、岸田氏は６月末までに撤廃する英国の方針を歓迎した。
　３月にベルギーで行われた日英首脳会談でも、ジョンソン氏が福島のかりんとうを持ち込み、２人で口にしていた。

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