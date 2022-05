「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY2の様子 (C)Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の音楽イベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY2が5日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ウマ娘たちが、トークとともに気合いの入ったパフォーマンスで会場を盛り上げた。

ライブでは<スペシャルコンテンツ>として、オペラ劇場・『嗚呼それが我が宿命』4th Verとして、徳井青空(テイエムオペラオー役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)による寸劇が展開。

ナンバリングイベント初出走(初出演)となる小倉唯(マンハッタンカフェ役)は、渡部優衣(ウイニングチケット役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、渡部恵子(ナリタタイシン役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)とともに「GIRLS' LEGEND U」を歌い会場を魅了させた。

その後、定番曲「走れウマ娘」「うまぴょい伝説」を全員で歌い、2日間公演を締めくくった。

2日目の主演者は和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、渡部恵子(ナリタタイシン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、明坂聡美(実況役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)。

■セットリスト

M-01. We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.奇跡を信じて!

大坪由佳(タイキシャトル役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)

M-03.ぴょいっと♪はれるや!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-04. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

大坪由佳(タイキシャトル役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

M-05.RUN×RUN!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、渡部恵子(ナリタタイシン役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-06.グロウアップ・シャイン!

大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-07.武名疾走!

日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-08.winning the soul

大橋彩香(ウオッカ役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

M-09.NEXT FRONTIER

上田瞳(ゴールドシップ役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-10.Never Looking Back

大和田仁美(スマートファルコン役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、渡新田ひより(マチカネフクキタル役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-11.BLOW my GALE

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、渡部恵子(ナリタタイシン役)

M-12.UNLIMITED IMPACT

高柳知葉(オグリキャップ役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

<スペシャルコンテンツ>オペラ劇場・『嗚呼それが我が宿命』4th Ver

徳井青空(テイエムオペラオー役)、大和田仁美(スマートファルコン役)

髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-13.GIRLS' LEGEND U

小倉唯(マンハッタンカフェ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、渡部恵子(ナリタタイシン役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-14.Make debut!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-15.Goal To My SHIP

上田瞳(ゴールドシップ役)

M-16.ひたむきマイノート

野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

M-17.ユメヲカケル!

高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-18.Enjoy and Join

大橋彩香(ウオッカ役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-19.Go This Way

髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

M-20.Find My Only Way

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)

M-21.春空BLUE

近藤唯(ビワハヤヒデ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、渡部恵子(ナリタタイシン役)

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

<ENCORE>

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

関連キーワード アニメ