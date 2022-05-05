『ウマ娘』マンハッタンカフェ・小倉唯の歌声に会場魅了 ライブ写真公開【2日目セットリスト】
2022年5月5日 21時21分 (5月5日 22時05分更新)
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の音楽イベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY2が5日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ウマ娘たちが、トークとともに気合いの入ったパフォーマンスで会場を盛り上げた。
ライブでは＜スペシャルコンテンツ＞として、オペラ劇場・『嗚呼それが我が宿命』4th Verとして、徳井青空（テイエムオペラオー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、高橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）による寸劇が展開。
ナンバリングイベント初出走（初出演）となる小倉唯（マンハッタンカフェ役）は、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）とともに「GIRLS' LEGEND U」を歌い会場を魅了させた。
その後、定番曲「走れウマ娘」「うまぴょい伝説」を全員で歌い、2日間公演を締めくくった。
2日目の主演者は和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、高橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、明坂聡美（実況役）、小倉唯（マンハッタンカフェ役）。
■セットリスト
M-01. We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.奇跡を信じて！
大坪由佳（タイキシャトル役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）
M-03.ぴょいっと♪はれるや！
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-04. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
大坪由佳（タイキシャトル役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-05.RUN×RUN！
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-06.グロウアップ・シャイン！
大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-07.武名疾走！
日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-08.winning the soul
大橋彩香（ウオッカ役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-09.NEXT FRONTIER
上田瞳（ゴールドシップ役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-10.Never Looking Back
大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡新田ひより（マチカネフクキタル役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-11.BLOW my GALE
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）
M-12.UNLIMITED IMPACT
高柳知葉（オグリキャップ役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
＜スペシャルコンテンツ＞オペラ劇場・『嗚呼それが我が宿命』4th Ver
徳井青空（テイエムオペラオー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）
髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-13.GIRLS' LEGEND U
小倉唯（マンハッタンカフェ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-14.Make debut!
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-15.Goal To My SHIP
上田瞳（ゴールドシップ役）
M-16.ひたむきマイノート
野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-17.ユメヲカケル！
高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-18.Enjoy and Join
大橋彩香（ウオッカ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-19.Go This Way
髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、小倉唯（マンハッタンカフェ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-20.Find My Only Way
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）
M-21.春空BLUE
近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
M-01. We are DREAMERS!!
ウマ娘
M-02.奇跡を信じて！
大坪由佳（タイキシャトル役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）
M-03.ぴょいっと♪はれるや！
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-04. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-
大坪由佳（タイキシャトル役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-05.RUN×RUN！
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-06.グロウアップ・シャイン！
大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-07.武名疾走！
日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-08.winning the soul
大橋彩香（ウオッカ役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-09.NEXT FRONTIER
上田瞳（ゴールドシップ役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-10.Never Looking Back
大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡新田ひより（マチカネフクキタル役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-11.BLOW my GALE
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）
M-12.UNLIMITED IMPACT
高柳知葉（オグリキャップ役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
＜スペシャルコンテンツ＞オペラ劇場・『嗚呼それが我が宿命』4th Ver
徳井青空（テイエムオペラオー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）
髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-13.GIRLS' LEGEND U
小倉唯（マンハッタンカフェ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-14.Make debut!
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）
M-15.Goal To My SHIP
上田瞳（ゴールドシップ役）
M-16.ひたむきマイノート
野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-17.ユメヲカケル！
高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）
M-18.Enjoy and Join
大橋彩香（ウオッカ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）
M-19.Go This Way
髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、小倉唯（マンハッタンカフェ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）
M-20.Find My Only Way
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）
M-21.春空BLUE
近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）
M-22.大好きのタカラバコ
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23.走れウマ娘
ウマ娘
M-24.うまぴょい伝説
ウマ娘
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