「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY2の様子 （C）Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の音楽イベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」横浜公演DAY2が5日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ウマ娘たちが、トークとともに気合いの入ったパフォーマンスで会場を盛り上げた。

ライブでは＜スペシャルコンテンツ＞として、オペラ劇場・『嗚呼それが我が宿命』4th Verとして、徳井青空（テイエムオペラオー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、高橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）による寸劇が展開。

ナンバリングイベント初出走（初出演）となる小倉唯（マンハッタンカフェ役）は、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）とともに「GIRLS' LEGEND U」を歌い会場を魅了させた。

その後、定番曲「走れウマ娘」「うまぴょい伝説」を全員で歌い、2日間公演を締めくくった。

2日目の主演者は和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、高橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、明坂聡美（実況役）、小倉唯（マンハッタンカフェ役）。

■セットリスト

M-01. We are DREAMERS!!

ウマ娘

M-02.奇跡を信じて！

大坪由佳（タイキシャトル役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）

M-03.ぴょいっと♪はれるや！

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）

M-04. WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

大坪由佳（タイキシャトル役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）

M-05.RUN×RUN！

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）

M-06.グロウアップ・シャイン！

大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）

M-07.武名疾走！

日原あゆみ（ヤエノムテキ役）

M-08.winning the soul

大橋彩香（ウオッカ役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）

M-09.NEXT FRONTIER

上田瞳（ゴールドシップ役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）

M-10.Never Looking Back

大和田仁美（スマートファルコン役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡新田ひより（マチカネフクキタル役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）

M-11.BLOW my GALE

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）

M-12.UNLIMITED IMPACT

高柳知葉（オグリキャップ役）、大坪由佳（タイキシャトル役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）

＜スペシャルコンテンツ＞オペラ劇場・『嗚呼それが我が宿命』4th Ver

徳井青空（テイエムオペラオー役）、大和田仁美（スマートファルコン役）

髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）

M-13.GIRLS' LEGEND U

小倉唯（マンハッタンカフェ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）

M-14.Make debut!

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、前田玲奈（グラスワンダー役）、髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、佐伯伊織（キングヘイロー役）

M-15.Goal To My SHIP

上田瞳（ゴールドシップ役）

M-16.ひたむきマイノート

野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）

M-17.ユメヲカケル！

高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）

M-18.Enjoy and Join

大橋彩香（ウオッカ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）

M-19.Go This Way

髙橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、小倉唯（マンハッタンカフェ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）

M-20.Find My Only Way

和氣あず未（スペシャルウィーク役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大橋彩香（ウオッカ役）、木村千咲（ダイワスカーレット役）

M-21.春空BLUE

近藤唯（ビワハヤヒデ役）、渡部優衣（ウイニングチケット役）、渡部恵子（ナリタタイシン役）

M-22.大好きのタカラバコ

ウマ娘

＜ENCORE＞

M-23.走れウマ娘

ウマ娘

M-24.うまぴょい伝説

ウマ娘

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